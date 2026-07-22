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Памфилова отчитала лидера ЛДПР за опоздание на регистрацию списка партии

ЦИК зарегистрировал список ЛДПР на выборах в Госдуму

Центризбирком зарегистрировал федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму в количестве 246 человек. Решение было принято на заседании комиссии.

Председатель ЦИК Элла Памфилова

Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель ЦИКа Элла Памфилова вручила удостоверения кандидатов участникам общефедеральной части списка  — Леониду Слуцкому, Марии Воропаевой и Виктору Буту.

При этом госпожа Памфилова сделала замечание лидеру партии, который опоздал на мероприятие на 16 минут. В ответ господин Слуцкий поблагодарил ЦИК за круглосуточный труд, назвал текущий момент историческим и заверил, что дело основателя партии Владимира Жириновского живет, а будущий результат ЛДПР на выборах «будет подтверждением того, что мы — партия, самая близкая к людям».

Анастасия Корня

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