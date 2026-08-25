Новые стандарты старого

ЛДПР презентовала журналистам программу «Пенсионеры России», которую предлагает принять на федеральном уровне. Документ, в частности, предусматривает введение единого для всех регионов базового набора социальных гарантий для пенсионеров. В условиях ограниченного числа популярных у избирателей тем либерал-демократы по пенсионной повестке явно конкурируют с левыми партиями и эта конкуренция более опасна для «Справедливой России», чей рейтинг ниже, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Как рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в пресс-центре МИЦ «Известия», партия изучила жизнь пенсионеров во всех 89 субъектах РФ, проанализировав размер пенсий, льготы и траты на жилищно-коммунальные услуги. Выяснилось, что идентичные правила назначения пенсий не гарантируют равенства и качество жизни пожилых людей в разных субъектах очень отличается.

«Наш мониторинг показал разрыв в размере средней пенсии в 2,25 раза»,— сказал господин Слуцкий. По его словам, различия касаются не только размера выплат, но и дополнительных мер поддержки.

Только в семи субъектах предусмотрена регулярная денежная выплата из регионального бюджета всем неработающим пенсионерам. Прожиточный минимум может отличаться более чем в три раза.

Различаются и траты на ЖКХ: по данным ЛДПР, базовый порог расходов составляет 22% от дохода пенсионеров, а минимальный порог в 10% действует только в двух регионах.

В 39 субъектах у пенсионеров нет права на бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте, а в 79 регионах отсутствуют программы обеспечения лекарствами всех пожилых людей независимо от диагноза и статуса.

В связи с этим ЛДПР подготовила проект госпрограммы «Пенсионеры России» на 2027–2032 годы, который еще в июле направила в Социальный фонд РФ, и «будет добиваться его принятия», сообщил Леонид Слуцкий. Партия предлагает создать «федеральный стандарт достойной старости», который установит единый базовый набор социальных гарантий для пенсионеров по всей стране.

Федеральный стандарт, по мнению ЛДПР, должен подразумевать пенсию в размере не ниже двух МРОТ.

Также предлагается изменить пенсионную формулу и вместо «непонятных баллов» просто добавлять по 2 тыс. руб. за каждый год стажа. Кроме того, либерал-демократы требуют передать ЖКХ под контроль государства, установить единый предел коммунальных расходов (не больше 10% дохода пенсионера) и отменить плату за капремонт для граждан старше 70 лет.

Повышенное внимание к нуждам пенсионеров обычно считается «фишкой» левых партий. В данном случае, как полагает политолог Евгений Минченко, ЛДПР скорее заходит на «поляну» «Справедливой России» (СР), а не КПРФ: «Если посмотреть их неостановимый поток обещаний, льгот, дополнительных выплат и так далее, которые можно реализовать только при увеличении бюджета РФ примерно раз в десять, то это чистая социальная повестка, и они идут именно по линии СР». У КПРФ есть еще антикапиталистическая повестка, а у ЛДПР ее нет, отмечает эксперт: «Думаю, это связано с тем, что фактически ЛДПР отказалась от ниши русского национализма. Соответственно, остается только тема социального популизма плюс антикоммунистическая риторика с призывами к КПРФ покаяться за преступления большевиков».

Политолог Алексей Макаркин напоминает, что ЛДПР и раньше занималась темой пенсионеров, что было одним из факторов ее успеха: знаменитый лозунг покойного Владимира Жириновского «Мы за русских, мы за бедных» апеллирует к ним как к беднейшей части общества. При этом «не все пенсионеры любят коммунистов, а ЛДПР критикует КПРФ», подчеркивает эксперт. «Сейчас ЛДПР начала пересекаться с СР не только по этой теме, но и по другим, например по вопросам миграции. Проблема в том, что набор популярных идей ограничен, а борьба идет за каждый процентный пункт»,— резюмирует политолог.

Ксения Веретенникова