ЛДПР предложила обязать губернаторов проходить срочную службу
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с ее председателем Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, согласно которому высшим должностным лицом субъекта РФ не может стать кандидат, не прошедший военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.
Аналогичную норму либерал-демократы предлагают распространить и на глав местного самоуправления. По задумке авторов документа, исключение может быть сделано только для кандидатов, прошедших военную службу по контракту.
В пояснительной записке указано, что такой порядок сейчас предусмотрен в отношении гражданских служащих. «За годы правоприменения эта норма показала свою эффективность,— заявлено в документе.— Отношение гражданина к обязанности пройти военную службу характеризует его как способную или, напротив, неспособную к ответственному осуществлению публичной деятельности личность».