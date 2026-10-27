ЛДПР предложила обязать губернаторов проходить срочную службу

В пояснительной записке указано, что такой порядок сейчас предусмотрен в отношении гражданских служащих. «За годы правоприменения эта норма показала свою эффективность,— заявлено в документе.— Отношение гражданина к обязанности пройти военную службу характеризует его как способную или, напротив, неспособную к ответственному осуществлению публичной деятельности личность».