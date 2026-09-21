ЦИК России опубликовала результаты после обработки более 97% протоколов
ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,96% после обработки более 97% протоколов
После обработки 97,37% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,96% голосов на выборах в Госдуму. Это следует из опубликованных данных Центральной избирательной комиссии России.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
КПРФ набрала 13,67% голосов, ЛДПР — 8,96%, «Новые люди» — 7,91%, «Справедливая Россия» — 5,1%. Эти партии преодолели необходимый барьер в 5% для прохождения в парламент. Партия пенсионеров набрала 1,97%, партия «Зеленые» — 1,15%, партия «Коммунисты России» — 0,85%, партия «Родина» — 0,71%, Партия прямой демократии — 0,35%.
С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов в девятый созыв Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. С 2003 до 2021 год в Госдуму проходили по четыре партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». На выборах 2021 года в парламент прошла еще партия «Новые люди». Список «Единой России» тогда набрал 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, «Новые Люди» — 5,32%.
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Как голосовала Россия
Результат по партийным спискам определяет только половину мест в Госдуме: остальные мандаты получают победители в одномандатных округах. Поэтому процент голосов партии по списку не превращается напрямую в такой же процент мест — итоговый состав фракций зависит также от результатов кандидатов в округах.
В распределении списочных мандатов участвуют только партии, преодолевшие пятипроцентный барьер; голоса за остальные списки при этом не учитываются. Это означает, что прошедшие в парламент партии делят между собой мандаты списочной части, а затем к ним добавляются места, выигранные в одномандатных округах.