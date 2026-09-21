ЦИК России опубликовала результаты после обработки более 97% протоколов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Результат по партийным спискам определяет только половину мест в Госдуме: остальные мандаты получают победители в одномандатных округах. Поэтому процент голосов партии по списку не превращается напрямую в такой же процент мест — итоговый состав фракций зависит также от результатов кандидатов в округах.

В распределении списочных мандатов участвуют только партии, преодолевшие пятипроцентный барьер; голоса за остальные списки при этом не учитываются. Это означает, что прошедшие в парламент партии делят между собой мандаты списочной части, а затем к ним добавляются места, выигранные в одномандатных округах.