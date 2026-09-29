Оппозиционеры делят остатки

28 сентября фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» провели первые заседания в Думе девятого созыва, на которых выдвинули своих кандидатов в вице-спикеры и председатели комитетов. Окончательно список руководящих думских должностей определится 29 сентября, когда свои кандидатуры утвердят КПРФ, «Новые люди» и «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

После того как «Единая Россия» (ЕР) на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета партии 24 сентября выдвинула кандидатов на посты председателей 20 из 34 думских комитетов (это решение должно быть утверждено на заседании фракции ЕР 29 сентября), четырем оппозиционным фракциям осталось поделить 14 таких должностей. Двум из них, собравшимся 28 сентября, досталось по три комитета.

Первой утром оперативно отзаседала фракция ЛДПР. Ее лидером был избран председатель партии Леонид Слуцкий, а на пост вице-спикера выдвинута Мария Воропаева. «На должности председателей комитетов Госдумы фракция предложила следующие кандидатуры: Элеонора Кавшар — комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, Владимир Сысоев — комитет по охране здоровья, Борис Чернышов — комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений»,— сообщила пресс-служба ЛДПР. Первые два комитета были закреплены за либерал-демократами и в восьмом созыве, а третьим ранее руководили справороссы.

В полдень на заседание фракции собралась «Справедливая Россия» (СР). Мероприятие проходило в открытом режиме, а лидер партии Сергей Миронов участвовал в нем по видеосвязи. Из-за проблем со здоровьем он не появлялся на публике в последние две недели избирательной кампании. В итоге СР с трудом преодолела пятипроцентный барьер, а численность ее фракции сократилась с 28 до 17 депутатов.

«Выборы проходили в военных условиях, но мы прорвались. Да, нас мало, но мы всегда воевали не числом, а умением»,— подбодрил однопартийцев господин Миронов. Он пообещал провести «работу над ошибками», результатом которой будут в том числе и кадровые решения. В то же время председатель СР посетовал на то, что другие партии «растащили по кусочкам» программу эсеров.

Руководитель аппарата фракции СР Руслан Татаринов выразил мнение, что справороссы «не дорабатывали с молодежью». Также он отметил, что обычно избиратель СР мобилизуется в последние недели кампании, что добавляет ей 1–2%, но в этот раз такого не произошло. «Потому что не было вас»,— обратился господин Татаринов к Сергею Миронову. Депутат Валерий Гартунг, в свою очередь, назвал причиной невысокого результата отсутствие внутрипартийной конкуренции. Чтобы ее развить, нужно делать в избирательных списках больше региональных групп, полагает господин Гартунг.

После обсуждения итогов выборов фракция единогласно выбрала своим руководителем Сергея Миронова и рекомендовала на пост вице-спикера Александра Бабакова. На должности председателей комитетов выдвинуты Анатолий Аксаков (по финансовому рынку), Валерий Гартунг (по защите конкуренции) и Сергей Кабышев (по науке и высшему образованию). Все они занимали аналогичные посты и в предыдущем созыве.

После этого эсеры обсудили вопрос о заместителях председателей комитетов. Александр Воробьев может стать первым зампредом комитета по международным делам, Сергей Арбузов займет аналогичную должность в комитете по энергетике, Николай Стариков — в комитете по просвещению, Юрий Григорьев — в комитете по транспорту, Александр Аксененко — в комитете по ЖКХ. Тут слово взяла депутат Марина Ким и напомнила, что 55% проголосовавших за СР — женщины, поэтому сама госпожа Ким, как единственная женщина во фракции, считает целесообразным рекомендовать ее кандидатуру на пост первого зампреда комитета — например, по защите семьи, по информационной политике или по искусственному интеллекту. Сергей Миронов пообещал вернуться к этому вопросу позже, но напомнил о норме думского регламента, согласно которой фракция не может выдвинуть на руководящие должности больше половины своего состава.

Фракции КПРФ и «Новые люди» проведут свои первые заседания 29 сентября. Им предстоит выдвинуть кандидатов на посты глав оставшихся восьми комитетов.

Ксения Веретенникова