Бей чужих, чтоб свои поддержали

«Справедливая Россия» провела 18 августа предвыборную пресс-конференцию, посвященную своим инициативам в сфере миграции. Эту тему в последние несколько лет активно разрабатывают все парламентские партии. Но электоральные выгоды от нее, если они вообще будут, получит тот, кто донесет до избирателей наиболее понятную программу, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предвыборная пресс-конференция партии «Справедливая Россия»

Фото: Официальный сайт партии «Справедливая Россия» Предвыборная пресс-конференция партии «Справедливая Россия»

Фото: Официальный сайт партии «Справедливая Россия»

Свою пресс-конференцию справороссы открыли видеороликом с тревожным видеорядом. Пока закадровый голос делился статистикой («по оценкам экспертов»), загорелые ИИ-гастарбайтеры заполняли собой некое светлое пространство (очевидно, Россию). «Зайдите в клуб ММА, посмотрите, кто там тренируется! Зачем они тренируются? К чему они готовятся?!» — вопрошал с экрана лидер партии Сергей Миронов.

Когда экран погас, господин Миронов напомнил о главных программных положениях партии: отмена патентной системы для мигрантов, запрет на въезд членов семей, обязательная медстраховка за счет работодателя, исключение упрощенного порядка получения вида на жительство (кроме граждан Белоруссии) и, наконец, визовый режим со странами Центральной Азии. «Госдума девятого созыва возьмется всерьез за решение этих задач и проблем, иначе нас ждут непростые времена и очень опасные»,— пообещал справоросс.

За последние два года Дума приняла три десятка законов из так называемого миграционного пакета.

Их подготовкой занималась созданная по инициативе спикера Вячеслава Володина («Единая Россия») межфракционная комиссия во главе с его заместителем и однопартийцем Ириной Яровой. В итоге для Думы восьмого созыва мигранты «оказались самой успешной законодательной кампанией», а приезжие стали «воплощением образа внешнего врага» (наряду с мошенниками и релокантами), считает политолог Павел Склянчук. «Мигранты приносят партиям больше политических очков на фоне не очень успешной демографической повестки»,— поясняет эксперт.

Миграционные инициативы выдвигали все фракции. Помимо справороссов и единороссов, эту тему особенно активно эксплуатирует ЛДПР. Например, в июле партия провела форум «Столпы миграционной политики ЛДПР: нулевая терпимость к правонарушениям и русский язык как мягкая сила», повестка которого понятна уже из названия. В материале-отчете для партийного сайта либерал-демократы обозначили себя как «главный антимигрантский голос» в Госдуме.

Поработали с острой темой и «Новые люди». На отчете правительства в марте 2025 года их председатель Алексей Нечаев посетовал на недостаточный контроль за мигрантами и заявил: «Пусть Трамп стену из бетона строит. Мы сделаем цифровую». Свой проект электронного надзора за приезжими партийцы назвали «Мигрант ID». А КПРФ на круглом столе в апреле 2026 года предложила собственный пакет антимигрантских мер, в числе которых переход от системы трудовых патентов к механизму организационного набора, введение ценза оседлости и исключение мигрантов из отдельных секторов экономики.

Миграционная повестка сегодня не принадлежит какой-то одной партии, хотя «многие пытаются объявить ее своей», констатирует политолог Илья Гращенков.

При этом электоральный потенциал у темы огромный, хотя говорить о существовании «отдельного антимигрантского электората» точно не приходится, отмечает эксперт: «Скорее это вопрос, который способен перераспределять голоса внутри патриотического и протестного поля». Потому и электоральные дивиденды не обязательно получит тот, «кто громче всех кричит про мигрантов», а скорее тот, кто «сможет перевести массовое раздражение в понятную программу: меньше хаоса, меньше теневой экономики, больше ответственности работодателей и государства».

Значимость мигрантской темы в целом переоценена, возражает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Она существует, но наряду с прочими — типа ЖКХ или экологии». Ниша «образа врага» в официальной риторике занята Украиной и «коллективным Западом», уверен эксперт, и для более серьезного эффекта от мигрантской темы «требуется более откровенная фашизация риторики». «К чему партии не очень готовы»,— резюмирует господин Виноградов.

Григорий Лейба