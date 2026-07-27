Знак пятерых

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму. На прошлой неделе Центризбирком зарегистрировал федеральные списки всех пяти парламентских партий, позволив им начать полноценную избирательную кампанию. А сами партийцы отметили этот важный рубеж несколькими программными выступлениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Главным ньюсмейкером прошлой недели стал Центризбирком (ЦИК), который проводил заседания практически ежедневно. В итоге с понедельника по четверг ЦИК зарегистрировал федеральные списки четырех парламентских партий: «Новых людей», «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». А первой зарегистрированной на выборах-2026 партией стала КПРФ, получившая добро от ЦИКа еще 24 июля.

Немалый интерес у публики и СМИ традиционно вызывают сведения о доходах и имуществе кандидатов, которые ЦИК обнародует сразу после регистрации партсписков.

Согласно этим данным, рублевые миллиардеры обнаружились пока только в двух партиях: единоросс, совладелец НОВАТЭКа Леонид Симановский заработал в 2025 году около 6 млрд руб., а лидер «Новых людей», сооснователь компании Faberlic Алексей Нечаев — 1,4 млрд руб. На другом конце «шкалы богатства» оказалась КПРФ: самый состоятельный ее кандидат, московский бизнесмен Александр Ищенко, задекларировал «всего лишь» 171,4 млн руб.

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Еще одним объединяющим все парламентские партии событием стал отчет председателей комитетов уходящего созыва Госдумы о проделанной за пять лет работе. Благодаря новому формату, который был внедрен по инициативе спикера Вячеслава Володина, возможность привлечь внимание избирателей к своим законотворческим успехам появилась не только у единороссов, но и у оппозиционеров, возглавляющих 15 из 32 думских комитетов.

Поговорив в Думе о недавнем прошлом, на своих внутренних мероприятиях партийцы сконцентрировались на будущем.

Так, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел очередное заседание экспертного совета партии, где обсуждалось формирование новой «Народной программы». По словам господина Медведева, от граждан в программу поступило уже 3 млн предложений, что заметно превышает показатель 2021 года (2,5 млн).

Для ЛДПР главным на неделе стал форум «Столпы миграционной политики ЛДПР: нулевая терпимость к правонарушениям и русский язык как мягкая сила». Несмотря на мудреное название, смысл мероприятия был простым: напомнить избирателям об одной из ключевых тем партийной повестки. Среди самых жестких предложений либерал-демократов — депортация семей мигрантов, которые «не учат своих детей русскому языку, культуре и не принимают никаких мер к их социализации в обществе», и выдворение из России иностранцев «за систематические финансовые и налоговые нарушения».

«Новые люди» подвели промежуточные итоги своего проекта «Я в деле», в рамках которого студенты вузов и учащиеся колледжей получают знания и практические навыки в сфере предпринимательства. А второй номер партсписка вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин направили премьеру Михаилу Мишустину ряд конкретных предложений по помощи бизнесменам, пострадавшим от атак ВСУ на склады Wildberries.

КПРФ на прошлой неделе крупных мероприятий не проводила, но привлекла внимание СМИ к проблеме «двойников» (соперники с аналогичными или схожими фамилиями), которые обнаружились у кандидатов Компартии сразу в нескольких регионах. Наконец, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов снова выступил в жанре «обращения к начальству»: главу Минтруда Антона Котякова он попросил изучить вопрос о введении «родительской зарплаты» для неработающих мам и пап, а ФАС призвал не допустить увеличения комиссии за возврат железнодорожных билетов до 10% от их стоимости.

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Дмитрий Камышев