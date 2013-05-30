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16:55
ЦБ и Минфин не видят причин для ухода Visa и MasterCard из России
14:27
СПЧ: жалобы на оскорбление власти принимают характер эпидемии
18:31
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
17:11
Суд Вильнюса утвердил блокировку сайта «Sputnik Литва»
20:51
Росгвардия будет охранять посевы мака
20:40
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
20:35
В студии «России 1» прошел телемост Украины с Россией
20:17
Белорусский оператор «Дружбы» досрочно вытеснил загрязненную нефть в РФ
19:53
При пожаре в литературном архиве пострадали около 200 единиц хранения
19:36
В России может быть возрожден институт типового проектирования
19:20
Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу
18:59
Полиция не стала возбуждать дело в отношении ведущего «Сталингулага»
18:43
Поезда на Кольцевой линии не ходят по часовой стрелке
18:35
Новак Джокович вышел в финал Wimbledon
18:08
Боец украинской Нацгвардии приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство репортера в Донбассе
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Тема
(обновлено: 12.07.2019)
Атомная энергетика
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Атомные блоки включают в программу закрытия станций
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«Росатом» промерит Севморпуть
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1
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Он заберет профильный ФГУП у Минтранса
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«ВетроОГК» может опоздать со строительством зеленой генерации
1
Банки выстроились за «Лидером»
ВТБ и Сбербанк могут дать деньги на атомные ледоколы
2
ВТБ ищет деньги для «Лидера»
Банк обсуждает с «Росатомом» финансирование постройки атомных ледоколов
Карелии отольется льгота
Минпромторг поддержит чугунный завод «Росатома»
1
Севморпуть на сжиженной тяге
НОВАТЭК и «Росатом» согласились на СП для газовых ледоколов
3
Сжиженный газ остался без компонентов
Криогенному стенду заморозили бюджет
Новое — это правильно названное старое
Владимир Дзагуто о «новых продуктах» в понимании «Росатома»
1
Белоруссия страхует атом газом
ЕАБР и «Росатом» могут построить Минску резервные ТЭС
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия