Атом не за горами

«Росатом» предложил правительству Армении рассмотреть возможность строительства нового энергоблока на 1 ГВт вместо продления ресурса Армянской АЭС до 2046 года, что может быть экономически более выгодно. Строительство нового, более мощного энергоблока выглядит перспективным с учетом растущего спроса на электроэнергию в республике, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АЭС вблизи города Мецамор в Армении

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ АЭС вблизи города Мецамор в Армении

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Росатом» предлагает правительству Армении ограничить работу Армянской АЭС 2036 годом и рассмотреть строительство нового энергоблока на 1 ГВт в рамках проекта ВВЭР-1000, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев журналистам 29 сентября по итогам визита в Ереван.

По словам господина Лихачева, продление службы Армянской АЭС до 2036 года можно разделить на два этапа: до 2031 года и после. Большинство работ первой ступени выполнено. «Нет сомнений, что станция будет продлена до 2036 года. Конечно, последнее слово за эксплуатирующей организацией, самой станцией, регулятором»,— сказал он.

Армянская (Мецаморская) АЭС состоит из двух энергоблоков по 440 МВт, которые были введены в эксплуатацию в 1976–1980 годах.

Сегодня руководство Армении изучает вопрос продления работы Армянской АЭС до 2046 года, отметил Алексей Лихачев. По его словам, теоретически такая возможность есть, но для этого потребуются вложения в сотни миллионов долларов, связанные с модернизацией систем безопасности, автоматики, расширением и ремонтом мощностей для хранения отработавшего ядерного топлива. Существенные капзатраты, считает Алексей Лихачев, увеличат стоимость электроэнергии на горизонте 2036–2046 годов.

Альтернатива — ограничить работу станции 2036 годом, но как можно скорее перейти к строительству нового блока. По мнению Алексея Лихачева, в Армении должен быть как минимум один блок мощностью 1 ГВт, так «Росатом» оценивает потребности для покрытия дефицита в горизонте до 2040 года. Энергоблоки ВВЭР-1000 строятся на АЭС «Куданкулам» в Индии, а также на АЭС «Бушер» в Иране.

Господин Лихачев добавил, что в «Росатоме» готовы реализовать в Армении проект с привлечением международных поставщиков. Госкорпорация сегодня возглавляет международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане с привлечением французских, корейских и китайских производителей.

Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что правительство обсуждает предложения международных партнеров по строительству нового атомного энергоблока. Окончательное решение, как указал он, будет носить исключительно экономический характер с учетом цены, качества, безопасности, сроков и гарантий.

По мнению Алексея Лихачева, сейчас в Армении может быть профицит энергетических мощностей, но электроэнергии по «приемлемым ценам впритык». В Армении есть яркие пики в суточном колебании потребления, связанные с большим удельным весом солнечной генерации, указывает глава «Росатома». По итогам 2025 года энергопотребление в Армении выросло на 6,7%. Власти страны также рассматривают увеличение мощностей солнечной и ветровой энергетики к 2040 году в 4,4 раза, до 2 ГВт, а также внедрение систем накопителей энергии мощностью не менее 800 МВт к 2031 году.

Игорь Чаусов из «Энерджинет» отмечает, что с учетом ежегодного роста электропотребления в Армении на 7–8% строительство новой станции, почти вдвое превышающей по установленной мощности действующий энергоблок Армянской АЭС, выглядит более перспективным. Но, по словам аналитика, АЭС строятся не один год, стоимость их мощности высока по сравнению с другими типами генерации, а потребителям дополнительная и по возможности дешевая энергия нужна уже сейчас. Кроме того, АЭС — не маневренный тип станций, указывает он.

Солнечная энергетика, продолжает господин Чаусов, продолжит развиваться в Армении с учетом значительной инсоляции и удешевления солнечных станций (СЭС), однако СЭС тем более не маневренный источник энергии. Вопрос, по его словам, состоит в том, как в рамках одной энергосистемы построить эффективное сочетание АЭС — базы энергетической устойчивости и безопасности и СЭС — способа обеспечить быстрое и доступное энергоснабжение. Здесь пригодятся распределенные ресурсы энергии и гибкости — малая генерация, накопители, управляемые нагрузки, а главное, «умные» системы управления всем этим, поясняет эксперт.

Анна Тыбинь