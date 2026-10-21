«Роскосмос» готов доставить на Луну оборудование для будущей АЭС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры для будущей АЭС. Сроки возможного запуска он не назвал.
«Вопрос изготовления самого источника энергии — этим занимаемся совместно с Росатомом под научным руководством Михаила Валентиновича Ковальчука и Курчатовским институтом»,— рассказал господин Баканов «Вестям».
В июне «Роскосмос» представил проект программы по освоению ресурсов Луны и астероидов. В числе прочего компания предложила до 2036 года построить на Луне атомную электростанцию. План также предполагает исследование Луны автоматическими космическими аппаратами и доставку образцов грунта на Землю.