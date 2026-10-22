Совет директоров «Дела» возглавил первый замгендиректора «Росатома»

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев продал «Росатому» за 77 млрд руб. свой контрольный пакет, в результате чего последний стал владельцем 100% группы. Сделка была закрыта в начале октября. В периметре «Росатома» оказался крупнейший контейнерный оператор страны с долей в 50% в их перевалке и 44% в железнодорожной перевозке.