Совет директоров «Дела» возглавил первый замгендиректора «Росатома»
«Росатом» после получения контроля над группой компаний (ГК) «Дело» проводит «оптимизационные процедуры в управленческом звене», заявил глава концерна Алексей Лихачев. Первый замглавы «Росатома» Кирилл Комаров назначен председателем совета директоров ГК. Пост гендиректора ООО УК «Дело» (головная компания группы) занял Дмитрий Паньков.
По словам господина Лихачева, «Росатом» разрабатывает программу финансового оздоровления группы компаний «Дело». «Сокращено до трех человек количество членов совета директоров, и председателем этого совета стал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров»,— рассказал журналистам глава «Росатома» (цитата по «Интерфаксу»).
Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев продал «Росатому» за 77 млрд руб. свой контрольный пакет, в результате чего последний стал владельцем 100% группы. Сделка была закрыта в начале октября. В периметре «Росатома» оказался крупнейший контейнерный оператор страны с долей в 50% в их перевалке и 44% в железнодорожной перевозке.