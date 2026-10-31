Венгрия сократит почти на €90 млн расходы на строительство АЭС «Пакш-2»
Правительство Венгрии планирует сократить государственные расходы на строительство второй очереди атомной электростанции «Пакш-2» на 15,3%, или примерно на €87 млн, следует из проекта бюджета на 2027 год. В документе прописана отправка 175 млрд форинтов (€478 млн) на увеличение капитала компании Paks II, ответственной за возведение новых энергоблоков.
В бюджете 2026 года на те же цели предусмотрено 206,6 млрд форинтов (€565 млн). Премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что проект бюджета внесен на рассмотрение Государственного собрания страны от имени правящей партии «Тиса».
Специалисты, участвующие в проекте, пояснили, что сокращение ассигнований не обязательно указывает на уменьшение общего финансирования строительства, передает ТАСС. Помимо венгерских средств, проект поддерживается российским кредитом. Различия в суммах могут быть связаны с меняющимся характером работ на строительной площадке и предприятиях, выпускающих оборудование для станции.
Единственная в Венгрии АЭС «Пакш» была построена в 1974 году по советскому проекту. «Росатом» выступает генеральным подрядчиком проекта «Пакш-2» стоимостью €12,5 млрд. Он предусматривает возведение двух новых энергоблоков — пятого и шестого. Заливка бетона на объекте началась в феврале 2026 года. На прошлой неделе гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев допускал возможность полной остановки проекта при отсутствии четких сигналов от венгерского правительства.