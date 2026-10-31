Венгрия сократит почти на €90 млн расходы на строительство АЭС «Пакш-2»

Правительство Венгрии планирует сократить государственные расходы на строительство второй очереди атомной электростанции «Пакш-2» на 15,3%, или примерно на €87 млн, следует из проекта бюджета на 2027 год. В документе прописана отправка 175 млрд форинтов (€478 млн) на увеличение капитала компании Paks II, ответственной за возведение новых энергоблоков.