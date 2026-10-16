«Росатом» поставит в Индонезию два плавучих атомных энергоблока

В рамках реализации проекта «Росатом» поставит два плавучих атомных энергоблока ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт для электроснабжения севера острова Хальмахера в регионе Северное Малуку, сообщила госкорпорация. «Плавучие энергоблоки будут вырабатывать низкоуглеродную электроэнергию с помощью реакторных установок семейства РИТМ, доказавших эффективность, надежность и безопасность на атомных ледоколах», — сообщают в «Росатоме». Там добавили, что, по планам, первые мегаватты электроэнергии потребителям Индонезии ПЭБы смогут начать вырабатывать уже через пять лет после вступления в силу основных условий контракта на поставку электроэнергии. «Отмечу, что это первая в мире экспортная договоренность о поставке электроэнергии с плавучего атомного энергоблока», – сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.