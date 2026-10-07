«Росатом» завершил «Дело»

Совладельцы ГК «Дело» — ее основатель Сергей Шишкарев и «Росатом» — закрыли сделку, в результате которой госкорпорация консолидировала все 100% компании. Сумма сделки составила 77 млрд руб. «Росатом» анонсировал консолидацию своих активов с интеграцией ГК «Дело» и принадлежащей ему FESCO, в результате чего планирует достичь экономии в 100 млрд руб. Сергей Шишкарев заявил, что будущее свое связывает с логистикой, спортом и Новороссийском, а значительную часть доходов от сделки направит на нужды национальной безопасности.

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев и «Росатом» закрыли сделку по выкупу «Росатомом» 51% группы за 77 млрд руб. Об этом объявили стороны. Теперь «Росатом» консолидировал все 100% акций компании.

«С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов “Росатома”,— анонсировал Алексей Лихачев,— результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики. Наши стратегические цели — это укрепление транспортного суверенитета нашей страны, обеспечение устойчивых международных перевозок и развитие Северного морского пути, а вместе с ним и Трансарктического транспортного коридора».

ГК «Дело» — одна из крупнейших российских логистических компаний с контейнерными терминалами во всех основных морских бассейнах РФ, глубоководным зерновым терминалом РФ (КСК), владеющая также судоходными активами и железнодорожным оператором платформ «Трансконтейнером». В 2019 году в капитал ГК «Дело» вошел «Росатом» — сначала с 30%, а впоследствии через опцион ставший владельцем 49%. Отношения у партнеров не заладились, и даже попытка привлечь для урегулирования «Трансмашхолдинг» результата не принесла: машиностроители, подержав 1% в капитале группы, далее развивать свое акционерное присутствие не стали, и в итоге господин Шишкарев выкупил эту долю обратно.

Зимой «Росатом» и Сергей Шишкарев, желая прекратить свое партнерство, начали процедуру «корпоративной рулетки». В ее рамках одна сторона может предложить другой цену, по которой та может либо продать свою долю, либо выкупить долю партнера. «Росатом» 20 февраля сделал оферту господину Шишкареву, который решил покупать пакет. Оценен он был в 74 млрд руб., или в 77 млрд руб., если речь идет о варианте выкупа «Росатомом» доли Сергея Шишкарева. Господин Шишкарев, изначально планировавший выкупать 49% у «Росатома», в конце июня объявил, что не смог привлечь деньги на выкуп на приемлемых условиях. Инициатива перешла к госкорпорации, и в июле Алексей Лихачев объявил, что «Росатом» принял корпоративное решение выкупить у Сергея Шишкарева его 51% в ГК «Дело». 28 августа процедура, вопреки ожиданиям госкорпорации, стремившейся закрыть сделку в кратчайшие сроки, не была завершена: господин Шишкарев заявил, что соблюдены не все формальности, и сроки были сдвинуты на октябрь.

«За семь лет сотрудничества нам удалось немало сделать вместе, но в то же время непреодолимые разногласия о будущем группы привели нас в точку, где наши пути сегодня расходятся»,— резюмировал Сергей Шишкарев.

Как пояснил господин Лихачев, на сегодня логистический дивизион «Росатома» — безусловный лидер в своем сегменте. «Совокупная доля активов госкорпорации на рынке перевалки контейнеров составляет 50%, в железнодорожных контейнерных перевозках — 44%,— пояснил он.— Формирование общего центра управления группой “Дело”, FESCO и другими транспортными активами “Росатома” позволит выстроить единую систему мультимодальной логистики, включающую автомобильные, железнодорожные и морские перевозки, порты, экспедирование и бесшовный сервис. Консолидация активов позволит исключить дублирование инвестиционных вложений, что позволит в ближайшие десять лет сэкономить до 100 млрд руб.». При этом ранее «Росатом» анонсировал планы по созданию партнерства с DP World (ОАЭ), куда будет внесена его доля в FESCO.

О своих дальнейших планах Сергей Шишкарев заявил, что будущее по-прежнему связывает «с российской логистикой, спортом и, конечно, родным Новороссийском». «Сосредоточу внимание на проектах в сфере обеспечения транспортного суверенитета, поддержки гандбола, адаптивного спорта и демографии,— сообщил он.— Как обещал, значительную часть суммы, полученной от сделки, направлю на нужды национальной безопасности».

Наталья Скорлыгина