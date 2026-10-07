Сергей Шишкарев подтвердил, что обсуждал продажу зернового терминала КСК

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев, завершивший 7 октября сделку по продаже своего 51% группы «Росатому», подтвердил, что пытался изыскать средства на противоположное действие, выкуп 49% «Росатома», в том числе посредством продажи новороссийского зернового терминала КСК. О таких планах сообщал «Эксперт», называя оценку 50 млрд руб., однако обозначенный покупатель — «Деметра-Холдинг» — опроверг информацию.

КСК — крупнейший глубоководный зерновой терминал РФ, мощность его составляет 10,5 млн тонн в год. В 2025 году из-за низкого урожая зерновых в 2024 году грузооборот КСК упал на 28,6%, до 7,4 млн тонн, однако уже в первом полугодии 2026 года из-за высоких урожаев он вырос на 90,5%, до 3,75 млн тонн, а за весь сельхозсезон 2025–2026 годов — на 26%, до 9,2 млн тонн. Однако после массированных атак беспилотников в регионе КСК в августе приостановил работу.

Подробнее — в интервью Сергея Шишкарева «Ъ».

Наталья Скорлыгина