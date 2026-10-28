Путин: турецкие компании готовы выкупить часть пакета АЭС «Аккую»
Президент России Владимир Путин заявил о готовности некоторых турецких компаний вложиться в проект атомной электростанции «Аккую». Об этом он сообщил на полях форума «Россия — Африка».
По словам господина Путина, строительство АЭС «Аккую» в Турции полностью финансируется Россией — сумма инвестиций составляет $25 млрд, это стопроцентные российские средства. Россия ведет работы на особых условиях: строит станцию, владеет ею и обеспечивает эксплуатацию.
Однако сейчас в Турции появились компании, которые хотят стать участниками проекта и готовы выкупить часть пакета акций. Российская сторона это только приветствует и готова к такому развитию событий.
АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции дочерней компанией «Росатома» — АО «Аккую Нуклеар».