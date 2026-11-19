МАГАТЭ сообщило о расширении завода по обогащению урана в КНДР
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что КНДР расширяет завод по обогащению урана.
«С середины сентября 2026 года велось строительство новой пристройки к первоначальному обогатительному комплексу в Йонбене, и к концу октября 2026 года строительство этой пристройки было завершено», — заявил господин Гросси на выступлении перед Советом управляющих МАГАТЭ 18 ноября.
Рафаэль Гросси назвал развитие ядерной программы КНДР «нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН» и отметил, что ее расширение вызывает серьезную озабоченность.
Последний визит инспекторов МАГАТЭ в Северную Корею состоялся в 2009 году. Однако господин Гросси в выступлении отметил, что МАГАТЭ продолжает контролировать ядерную программу КНДР.
Северная Корея назвала комплекс в Йонбене «сердцем» своей ядерной программы. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что страна не намерена отказаться от ядерного оружия независимо от позиции США и их союзников.