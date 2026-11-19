«С середины сентября 2026 года велось строительство новой пристройки к первоначальному обогатительному комплексу в Йонбене, и к концу октября 2026 года строительство этой пристройки было завершено», — заявил господин Гросси на выступлении перед Советом управляющих МАГАТЭ 18 ноября.