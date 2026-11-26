Возможное локализованное перемирие в районе ЗАЭС может стать девятым. В заявлении МАГАТЭ указано, что ремонт линии потребовался после очередного инцидента с отключением электроэнергии. Глава агентства Рафаэль Гросси также заявил о крайне нестабильном подключении атомной электростанции к электросети.