МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной введение режима тишины в районе ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет переговоры с Россией и Украиной об установлении режима прекращения огня в районе Запорожской АЭС. Он необходим для проведения ремонта линии «Ферросплавная-1», которая питает станцию, пояснило агентство.
Возможное локализованное перемирие в районе ЗАЭС может стать девятым. В заявлении МАГАТЭ указано, что ремонт линии потребовался после очередного инцидента с отключением электроэнергии. Глава агентства Рафаэль Гросси также заявил о крайне нестабильном подключении атомной электростанции к электросети.
«Я призываю обе стороны конструктивно работать с МАГАТЭ для прекращения военных действий в отношении электрической инфраструктуры, а также способствовать ремонту линии "Ферросплавная-1" и возвращению подключения к внешней электросети»,— добавил господин Гросси (цитата по сайту МАГАТЭ).
Как ранее сообщал Рафаэль Гросси, 25 ноября Запорожская АЭС в 28-й раз с начала российско-украинского конфликт полностью лишилась внешнего электроснабжения. Станция перешла на питание от аварийных дизель-генераторов.