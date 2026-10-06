Глава «Росатома» оценил производительность московского кластера электробатарей
Лихачев: кластер электробатарей в Москве сможет снабжать до 50 тыс. машин в год
Московский кластер электробатарей сможет оснащать аккумуляторами до 50 тыс. электромобилей в год. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время открытия первого комплекса этого кластера.
Алексей Лихачев
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Одна ячейка в секунду — такая производительность этой линии, 18 млн ячеек в год. До 50 тыс., скажем, электромобилей может быть оснащено батареями в течение года. Это, конечно, значимая часть рынка, и закрывается она только этой площадкой»,— рассказал господин Лихачев (цитата по «РИА Новости»).
Глава «Росатома» отметил значимость задачи по созданию целой отрасли промышленности в России, которая будет направлена на использование накопителей энергии.
Первый комплекс московского кластера — это не только линия сборки готовых батарей. Его технологический цикл включает монтаж компонентов, блоков и плат управления, сборку накопителей, а также электротехнические и климатические испытания на зарядно-разрядных станциях и климатическом оборудовании.
Сборочное производство литий-ионных накопителей на площадке Московского завода полиметаллов запустила в декабре 2022 года «РЭНЕРА» — структура ТВЭЛ, входящей в «Росатом». В конструкцию проекта, описанную в июне 2023 года, входили три звена: выпуск ячеек, производство батарей и создание систем накопления энергии. Это является шагом к созданию «Росатомом» масштабного вертикально интегрированного производства накопителей энергии.
Главное ограничение такой модели связано с локализацией материалов. В июне 2023 года эксперты указывали, что в России не выпускалось необходимое литиевое сырье, а основные трудности ожидались при производстве катодных и анодных материалов нужного качества. Предприятия по выпуску сырья планировалось создать в 2026–2030 годах.