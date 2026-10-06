Глава «Росатома» оценил производительность московского кластера электробатарей

Московский кластер электробатарей сможет оснащать аккумуляторами до 50 тыс. электромобилей в год. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время открытия первого комплекса этого кластера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Одна ячейка в секунду — такая производительность этой линии, 18 млн ячеек в год. До 50 тыс., скажем, электромобилей может быть оснащено батареями в течение года. Это, конечно, значимая часть рынка, и закрывается она только этой площадкой»,— рассказал господин Лихачев (цитата по «РИА Новости»).

Глава «Росатома» отметил значимость задачи по созданию целой отрасли промышленности в России, которая будет направлена на использование накопителей энергии.