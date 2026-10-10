Глава «Росатома» заявил о намерении дойти до конца в суде с Финляндией по АЭС
Лихачев: «Росатом» дойдет до конца в деле с Финляндией из-за срыва проекта АЭС
10.10.2026, 14:17
«Росатом» намерен дойти «до конца юридической цепочки» судебных разбирательств с Финляндией, которая разорвала контракт на АЭС «Ханхикиви-1». Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«И все-таки я сохраняю надежду, что когда улягутся политические тучи и вот эти странности в поведении некоторых стран Евросоюза, все-таки финское правительство вернется к этой теме, как сейчас к ней, к этой идее развития атомной энергетики, возвращается правительство Болгарии»,— добавил господин Лихачев (цитата по «Интерфаксу»).
Атомная электростанция «Ханхикиви-1» — нереализованный проект одноблочной атомной электростанции в Финляндии. Заявка на строительство станции была подана в 2015 году. В мае 2022-го финская Fennovoima расторгла контракт, объяснив это «значительными задержками» со стороны «Росатома», а также конфликтом на Украине. В том же году Fennovoima потребовала от российской стороны €1,7 млрд, «Росатом» подал ответные иски на €3 млрд, а также потребовал вернуть заем на €920,5 млн. В 2024 году суд в Париже счел необоснованным отказ Финляндии от проекта.