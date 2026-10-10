Глава «Росатома» заявил о намерении дойти до конца в суде с Финляндией по АЭС

Атомная электростанция «Ханхикиви-1» — нереализованный проект одноблочной атомной электростанции в Финляндии. Заявка на строительство станции была подана в 2015 году. В мае 2022-го финская Fennovoima расторгла контракт, объяснив это «значительными задержками» со стороны «Росатома», а также конфликтом на Украине. В том же году Fennovoima потребовала от российской стороны €1,7 млрд, «Росатом» подал ответные иски на €3 млрд, а также потребовал вернуть заем на €920,5 млн. В 2024 году суд в Париже счел необоснованным отказ Финляндии от проекта.