На Запорожской АЭС обнаружили приведшую к отключению электричества неисправность
На линии «Ферросплавная-1» нашли место неисправности, из-за которой Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. К утру 26 ноября подачу электричества по линии еще не возобновили.
«О сроках восстановления линии пока говорить рано»,— сказала госпожа Яшина. По ее словам, резервные дизель-генераторы запустились штатно. На станции есть запасы топлива, сотрудники следят за параметрами безопасности.
25 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о 28-й с начала конфликта на Украине полной потере внешнего электроснабжения на ЗАЭС. По данным агентства, в 05:28 мск станция лишилась связи с последней действовавшей внешней ЛЭП — «Ферросплавной-1». Питание обеспечили аварийные дизель-генераторы.