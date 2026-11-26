На линии «Ферросплавная-1» нашли место неисправности, из-за которой Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. К утру 26 ноября подачу электричества по линии еще не возобновили.