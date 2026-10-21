Лихачев предрек выход КНР на второе место по выработке электроэнергии в мире

«В ближайшие годы отрыв Китая будет только увеличиваться: в 2027 и 2028 годах планируется ввод в эксплуатацию еще двух энергоблоков российской разработки на АЭС "Сюйдапу"»,— сказал господин Лихачев по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Он отметил, что Тяньваньская АЭС становится «в принципе самой мощной АЭС на планете».