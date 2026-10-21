Лихачев предрек выход КНР на второе место по выработке электроэнергии в мире
Начало эксплуатации седьмого блока Тяньваньской АЭС поможет Китаю выйти на второе место в мире по выработке атомной электроэнергии, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Сейчас, по его словам, эту позицию занимает Франция.
«В ближайшие годы отрыв Китая будет только увеличиваться: в 2027 и 2028 годах планируется ввод в эксплуатацию еще двух энергоблоков российской разработки на АЭС "Сюйдапу"»,— сказал господин Лихачев по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Он отметил, что Тяньваньская АЭС становится «в принципе самой мощной АЭС на планете».
Реактор седьмого блока Тяньваньской АЭС запустили в конце сентября. Сначала на нем проведут несколько испытаний, поднимая мощность реакторной установки, а затем подключат к энергетической системе Китая.