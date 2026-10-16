Атом тянется к теплу
«Росатом» поставит два плавучих энергоблока для Индонезии
«Росатом» подписал соглашение о продаже электроэнергии с индонезийской компанией, предполагающее поставку двух плавучих энергоблоков (ПЭБ) общей мощностью 200 МВт. Это первый экспортный проект ПЭБ и первый атомный проект в Индонезии. Сейчас в России строится четыре плавучие станции для Чукотки. Экономика таких станций станет понятна только после выхода на серийное производство из восьми-десяти станций, считают эксперты.
«Росатом» и индонезийская PT Pembangkit Listrik Nuklir заключили соглашение о снабжении электроэнергией потребителей на востоке Индонезии с использованием атомных плавучих энергоблоков. Документ был подписан на полях Российской энергетической недели (РЭН), сообщили в госкорпорации.
В рамках проекта «Росатом» поставит два плавучих атомных энергоблока ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт для электроснабжения севера острова Хальмахера в регионе Северное Малуку. По плану, первые мегаватты электроэнергии ПЭБы смогут начать вырабатывать через пять лет после вступления в силу основных условий контракта на поставку электроэнергии.
«Отмечу, что это первая в мире экспортная договоренность о поставке электроэнергии с плавучего атомного энергоблока»,— сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Как указал гендиректор PT Pembangkit Listrik Nuklir Юди Утомо Имарджоко, проект реализуется на коммерческой основе, за счет частных инвестиций и без привлечения средств бюджета Индонезии. Соглашение заключено на срок всего жизненного цикла станции, как уточнил господин Лихачев, Ростехнадзор дает разрешение работать 60 лет. «Уверен, оно будет увеличено, но пока есть возможность подписаться только на 60 лет»,— отметил он.
На первом этапе «Росатом» предлагает Индонезии разместить в стране плавучие энергоблоки малой мощности, на втором — построить наземные АЭС с реакторами большой мощности. «Мы с рядом стран Юго-Восточной Азии, Африки продолжаем активные разговоры,— пояснил господин Лихачев.— В некоторых странах, где мы уже присутствуем и активно развиваемся, тоже прорабатываем такие проекты». По его словам, в максимальной локализации судостроительной компетенции заинтересован Египет, страна хочет расширить сотрудничество на малые атомные станции.
Единственная плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» мощностью 70 МВт сейчас работает на Чукотке. «Росатом» должен построить в регионе еще четыре ПЭБа мощностью 420 МВт для энергоснабжения Баимского ГОКа. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2028 году. Соответствующий контракт с потребителем, который должен обеспечить окупаемость проекта, уже подписан, уточнил на РЭН первый замгендиректора концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько.
В 2021 году стоимость этих ПЭБов оценивалась в 190,2 млрд руб. (с НДС) — 39 млрд руб. за блок без НДС. Тариф тогда заявляли на уровне 6 руб. за 1 кВт•ч. Стоимость проекта в Индонезии не называется.
Сергей Роженко из Kept считает, что помимо ценовых параметров ключевое преимущество технологии — скорость поставки мощности в нужной точке: в два-три раза быстрее, чем при реализации традиционного проекта АЭС, занимающего восемь-десять лет. Об экономике ПЭБов можно будет говорить только после выхода на серию из восьми-десяти «атомных барж», указывает аналитик. До этого, по его словам, ценообразование с учетом значительных стартовых затрат будет определяться нетбэк-ценой альтернативных решений по генерации.