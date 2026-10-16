Атом тянется к теплу

Сергей Роженко из Kept считает, что помимо ценовых параметров ключевое преимущество технологии — скорость поставки мощности в нужной точке: в два-три раза быстрее, чем при реализации традиционного проекта АЭС, занимающего восемь-десять лет. Об экономике ПЭБов можно будет говорить только после выхода на серию из восьми-десяти «атомных барж», указывает аналитик. До этого, по его словам, ценообразование с учетом значительных стартовых затрат будет определяться нетбэк-ценой альтернативных решений по генерации.