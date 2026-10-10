Атом почти нашел справедливость

«Мы будем и дальше доказывать нашу правоту по финскому проекту в судах различных инстанций», — сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Помимо спора о законности расторжения контракта, который проиграла Fennovoima, госкорпорация, подчеркнули в «Росатоме», инициировала другие споры по защите своих интересов. Окончательные суммы, подлежащие взысканию с финской стороны, будут определены по результатам всех судебных процессов, пояснили в госкорпорации. К примеру, в апреле 2025 года она направила иск в суд к финским Fortum Oyj и Outokumpu Oyj о взыскании убытков, причиненных неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС, нарушениями акционерного соглашения, топливного контракта и отказом в возврате займа.