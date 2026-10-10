Атом почти нашел справедливость
Международный суд признал незаконным расторжение финнами контракта с «Росатомом»
10.10.2026, 10:10
Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской Fennovoima с «Росатомом» на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в 2022 году. Ранее госкорпорация подала шесть исков к финской стороне на общую сумму $3 млрд, но пока неизвестно, какую сумму удастся взыскать фактически. Победа еще не означает удовлетворение требований в заявленном объеме, отмечают юристы: истцу еще предстоит доказать их в суде, но даже крупное денежное решение не гарантирует полной выплаты суммы.
Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской Fennovoima на строительство АЭС «Ханхикиви-1», сообщили в «Росатоме». Разбирательство по регламенту Международной торговой палаты (ICC) также зафиксировало, что на момент расторжения проект динамично продвигался и компании «Росатома» демонстрировали прогресс в получении лицензии на сооружение АЭС, отметили в госкорпорации.
Контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на севере Финляндии был подписан между Fennovoima и «Росатомом» в 2013 году. Он предполагал сооружение одного энергоблока мощностью 1200 МВт на основе реактора ВВЭР по новейшему проекту поколения «3+». Объем инвестиций в проект оценивался в €7–7,5 млрд, объем локализации для компаний из Финляндии и других стран ЕС должен был составить от €1,8 до €2,7 млрд. Станция должна была покрывать 10% общей потребности Финляндии в электроэнергии.
В мае 2022 года Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом», объяснив это «значительными задержками со стороны RAOS Project (структура «Росатома») и ее неспособностью реализовать проект». Как отметила финская сторона, положение дел усугубил конфликт на Украине. Тогда же Fennovoima инициировала в международном арбитраже спор о возврате российской стороной около €2 млрд, €800 млн из них — внесенный аванс. «Росатом» в ответ подал шесть исков на общую сумму около $3 млрд, надеясь вернуть затраченные на проект финской АЭС средства.
В декабре 2022 года Международный Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) признал неправомерным расторжение контракта на АЭС со стороны Fennovoima, а также отказ в приемке работ, выполненных компанией RAOS Project Oy (принадлежит «Росатому») как поставщиком по EPC-контракту. Это дало «Росатому» право требовать возмещения убытков.
«Мы будем и дальше доказывать нашу правоту по финскому проекту в судах различных инстанций», — сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Помимо спора о законности расторжения контракта, который проиграла Fennovoima, госкорпорация, подчеркнули в «Росатоме», инициировала другие споры по защите своих интересов. Окончательные суммы, подлежащие взысканию с финской стороны, будут определены по результатам всех судебных процессов, пояснили в госкорпорации. К примеру, в апреле 2025 года она направила иск в суд к финским Fortum Oyj и Outokumpu Oyj о взыскании убытков, причиненных неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС, нарушениями акционерного соглашения, топливного контракта и отказом в возврате займа.
Консорциум Fennovoima Oy создавался как заказчик строительства АЭС «Ханхикиви-1», собственных станций у него нет. На конец 2021 года 66% доля принадлежала компании Voimaosakeyhtio SF — финским акционерам, среди которых были Outokumpu и Fortum. Структура «Росатома» RAOS Voima на тот момент владела 34% в проекте. Однако в декабре 2022 года Voimaosakeyhtio SF увеличила свою долю в Fennovoima до 97% за счет дополнительной эмиссии акций.
Кроме того, в 2014 году Россия и Финляндия дополнительно заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Документ также предусматривал заключение отдельных соглашений по совместным проектам, в частности, по строительству АЭС «Ханхикиви-1».
Ведущий юрист КИАП Анастасия Рябова отмечает, что теоретически не исключены споры между компаниями, где требования будут деклараторными (например, признать что-либо без взыскания) с целью получить выводы арбитров и использовать их в другом процессе. Но в данном случае скорее были денежные требования, которые, вероятно касались возмещения понесенных затрат, взыскания договорных штрафов либо неустоек в связи с расторжением, иных убытков.
Если оценивать возможность инвестиционного разбирательства, то у «Росатома» должны быть самостоятельные основания для требований против Финляндии. Ему нужно будет доказать, что он подпадает под статус иностранного инвестора — и что действия Финляндии в связи с проектом принесли ему убытки — в данном случае не совсем ясно, как «Росатом» увязывает действия Финляндии с действиями Fennovoima.
Управляющий партнер АБ «Гребельский и Партнеры» Александр Гребельский указывает, что не обязательно, что Fennovoima уже обязана выплатить конкретную сумму. Арбитраж пока установил основание ответственности – неправомерность расторжения EPC-контракта. Размер убытков, проценты и распределение расходов, вероятно, будут определены на отдельной стадии или в связанных производствах. Если резолютивная часть решения ограничена вопросом ответственности, то истец еще должен доказать размер требований. Даже крупное денежное решение еще не гарантирует взыскание всей суммы, все зависит от реальной стоимости и доступности активов Fennovoima. Ответчик может затянуть исполнение с помощью заявления об отмене или приостановлении исполнения решения, возражений против признания в конкретной стране, споров о принадлежности и стоимости активов, реструктуризации или банкротства при недостаточности имущества.
Как правило, выбор в пользу договорного арбитража может осложнить последующее предъявление требований к государству с учетом оговорки «вилка на дороге» (истец-инвестор уже выбрал способ защиты), отмечает господин Гребельский, но не исключает такой путь: под нарушением межправительственного инвестиционного соглашения редко, но все же может пониматься и отказ от исполнения уже вынесенного арбитражного решения.
Основная проблема может возникнуть именно на стадии исполнения, уверен старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев. Взыскание по коммерческому арбитражному решению возможно за счет имущества Fennovoima в Финляндии и других странах, где у компании обнаружатся доступные для взыскания активы, но финансовое положение Fennovoima вызывает серьезные вопросы. После прекращения проекта компания фактически свернула основную деятельность, напоминает господин Гусев: по опубликованным финансовым данным за 2025 год ее собственный капитал отрицательный. При этом, указывает он, акционеры Fennovoima не отвечают автоматически по ее долгам. Попытка привлечь к арбитражному разбирательству одного из косвенных акционеров Fennovoima, финскую Outokumpu, не удалась, напоминает Андрей Гусев: в феврале 2025 года арбитраж отказался рассматривать требования компаний «Росатома» к ней из-за отсутствия юрисдикции.