Запорожская АЭС перешла на резервное электроснабжение
Запорожская АЭС полностью лишилась внешнего электроснабжения в 28-й раз за время российско-украинского конфликта, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети X. Станция перешла на питание от аварийных дизель-генераторов.
Связь с «Ферросплавной-1» — единственной остававшейся внешней линией электропередачи станции — прервалась в 5:28 мск. Находящиеся на ЗАЭС специалисты МАГАТЭ выясняют, чем вызвано отключение и на каком участке оно произошло.
На ЗАЭС нет угроз ядерной и радиационной безопасности, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, после перехода станции на резервное питание радиационный фон находится в норме.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе — остановила выработку электроэнергии 11 сентября 2022 года. Все реакторы находятся в режиме холодного останова. С конца августа станцию питают резервные дизель-генераторы. Объект входит в состав «Росатома».