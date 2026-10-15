Великобритания выделит 17 млн фунтов на ремонт Чернобыльской АЭС
Великобритания направит 17 млн фунтов стерлингов на ремонт Чернобыльской АЭС. Об этом объявили канцлер казначейства Джон Хили и министр иностранных дел Эд Милибэнд. Их слова приводит пресс-служба британского правительства.
Финансирование пойдет на восстановление защитных и вентиляционных функций укрытия станции. В прошлом году укрытие было повреждено ударом беспилотника.
Средства станут частью международной программы, которую координирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с правительством Украины и странами G7.
14 февраля 2025 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об ударе БПЛА по защитному саркофагу Чернобыльской АЭС. По информации агентства, укрытие утратило свои основные функции безопасности. Власти Украины заявили, что дрон был российским. Власти РФ обвинения отвергли.