«Росатом» заявил, что по контракту с китайской стороной вышел на рекордные объемы поставок ядерного топлива в одну страну за год. С конца 2025 года госкомпания поставила три водо-водяных энергетических реактора (ВВЭР) для двух энергоблоков АЭС «Тяньвань» и энергоблока АЭС «Сюйдапу».