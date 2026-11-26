«Росатом» поставил топливо для китайской АЭС «Тяньвань»
ТВЭЛ (топливный дивизион «Росатома») поставил ядерное топливо для стартовой загрузки на восьмом энергоблоке АЭС «Тяньвань» в Китае, сообщила госкорпорация. Пуск блока запланирован на первый квартал 2027 года.
«Росатом» заявил, что по контракту с китайской стороной вышел на рекордные объемы поставок ядерного топлива в одну страну за год. С конца 2025 года госкомпания поставила три водо-водяных энергетических реактора (ВВЭР) для двух энергоблоков АЭС «Тяньвань» и энергоблока АЭС «Сюйдапу».
«Несмотря на беспрецедентные объемы поставок, мы считаем, что наше сотрудничество имеет еще больший потенциал для развития, включая другие продукты, помимо топлива ВВЭР»,— прокомментировал вице-президент ТВЭЛ Антон Иванов.
«Росатом» привлечен к строительству двух станций в Китае — «Тяньвань» и «Сюйдапу». «Росатом» впервые поставил ядерное топливо для «Сюйдапу» в апреле 2026-го. Физпуск третьего блока «Сюйдапу» намечен на декабрь, четвертого — на 2027 год.