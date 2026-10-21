«Росатом»: Венгрия не сообщала о намерении расторгнуть контракт по «Пакш-2»

Единственная в Венгрии АЭС «Пакш» построена в 1974 году по проекту СССР. Станция располагается на берегу Дуная, в 100 км к югу от Будапешта. «Росатом» выступает генеральным подрядчиком по проекту «Пакш-2», который предусматривает расширение станции на два энергоблока — пятый и шестой. Заливку бетона начали в феврале 2026 года. Стоимость проекта оценивается в €12,5 млрд.