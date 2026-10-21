«Росатом»: Венгрия не сообщала о намерении расторгнуть контракт по «Пакш-2»
Венгерская сторона не направляла «Росатому» никаких официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по АЭС «Пакш-2». Госкорпорация не видит юридически обоснованных причин для такого решения.
«"Росатом" продолжает реализацию проекта сооружения АЭС "Пакш-2" в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком»,— указано в пресс-релизе «Росатома». Производство основного оборудования для будущих энергоблоков также продолжается.
Так компания прокомментировала сегодняшнюю публикацию Reuters, в которой со ссылкой на два информированных источника указано, что Будапешт допускает замену «Росатома» как главного подрядчика по проекту. По данным агентства, венгерские власти намерены продолжать расширение АЭС, но склоняются к тому, что российская компания в проекте участвовать не будет.
Собеседники агентства не назвали ни одного альтернативного варианта. Они, однако, подчеркнули, что смена подрядчика с российского на европейского снизит риски для Будапешта, включая возможное введение санкций против «Росатома».
В августе венгерский премьер Петер Мадьяр говорил, что Будапешт недоволен промежуточными итогами аудита по проекту. До конца 2026 года правительство будет анализировать контракты по проекту, его бизнес-модель, а также «роль дополнительной электростанции в энергетическом балансе». Руководство компании подчеркивало, что готово учесть любые замечания по проекту.
Единственная в Венгрии АЭС «Пакш» построена в 1974 году по проекту СССР. Станция располагается на берегу Дуная, в 100 км к югу от Будапешта. «Росатом» выступает генеральным подрядчиком по проекту «Пакш-2», который предусматривает расширение станции на два энергоблока — пятый и шестой. Заливку бетона начали в феврале 2026 года. Стоимость проекта оценивается в €12,5 млрд.