Глава «Росатома» допустил остановку проекта АЭС «Пакш-2»
Существует вероятность полной остановки проекта строительства АЭС «Пакш-2» из-за отсутствия сигналов от правительства Венгрии. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Ввиду отсутствия каких бы то ни было конкретных сигналов от венгерского правительства сейчас ненулевая вероятность как развития проекта с еще большей энергией, так и его полной остановки»,— сказал господин Лихачев в разговоре с «Известиями».
По словам главы «Росатома», госкорпорация не ведет прямой диалог с венгерскими властями по дальнейшей реализации объекта. «Мы официально информируем правительство Венгрии, уже неоднократно информировали о нашей готовности… и пока мы ответ не получили»,— добавил он.
Единственная в Венгрии АЭС «Пакш» была построена в 1974 году по советскому проекту. «Росатом» выступает генеральным подрядчиком проекта «Пакш-2» стоимостью €12,5 млрд, который предусматривает возведение двух новых энергоблоков — пятого и шестого. Заливка бетона на объекте началась в феврале 2026 года.
В августе премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о недовольстве промежуточными итогами аудита проекта. Он сообщил, что правительство намерено до конца года проанализировать контракты, бизнес-модель и роль новой станции в энергобалансе страны.