«Росатом» запланировал строительство рудника в Мали по добыче лития на 2028 год

Госкорпорация «Росатом» планирует в 2028 году начать строительство горно-обогатительного комбината на литиевом месторождении в Мали. Предполагается, что участие в проекте примут инвесторы из дружественных стран. Об этом сообщает корпоративное издание «Страна Росатом».

На 2027 год запланировано технико-экономическое обоснование проекта, после чего станет возможным строительство рудника.

Геологоразведку месторождения лития в Бугуле специалисты компании «Ураниум Уан Груп» (входит в контур «Росатома») начали еще в 2024 году. Отмечается, что за это время они пробурили более 100 скважин и извлекли свыше 20 км образцов горной массы, анализ которых подтвердил потенциал проекта. Запасы карбоната лития оценили в 458 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем ожидали ранее.

В сентябре 2024 года власти Мали заявили о планах совместной с Россией добычи и переработки лития. В течение семи-восьми лет страна рассчитывала выйти на такой уровень, который бы позволил самостоятельно создавать электрические батарейки.