«Росатом» запланировал строительство рудника в Мали по добыче лития на 2028 год
Госкорпорация «Росатом» планирует в 2028 году начать строительство горно-обогатительного комбината на литиевом месторождении в Мали. Предполагается, что участие в проекте примут инвесторы из дружественных стран. Об этом сообщает корпоративное издание «Страна Росатом».
На 2027 год запланировано технико-экономическое обоснование проекта, после чего станет возможным строительство рудника.
Геологоразведку месторождения лития в Бугуле специалисты компании «Ураниум Уан Груп» (входит в контур «Росатома») начали еще в 2024 году. Отмечается, что за это время они пробурили более 100 скважин и извлекли свыше 20 км образцов горной массы, анализ которых подтвердил потенциал проекта. Запасы карбоната лития оценили в 458 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем ожидали ранее.
В сентябре 2024 года власти Мали заявили о планах совместной с Россией добычи и переработки лития. В течение семи-восьми лет страна рассчитывала выйти на такой уровень, который бы позволил самостоятельно создавать электрические батарейки.
Предыстория проекта началась раньше геологоразведки в Бугуле: летом 2023 года Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой отметил, что с марта запущен совместный проект по добыче лития в регионе Сикасо, где 75% активов принадлежит дочерней компании «Росатома».
Таким образом, российская сторона уже участвует в малийских литиевых проектах не только как оператор разведки, но и как совладелец актива с контрольной долей. Планируемое строительство комбината в Бугуле развивает эту модель сотрудничества, в которой добыча и переработка лития остаются совместным российско-малийским предприятием.