«Росатом» предложил Армении построить новую АЭС с участием других стран
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкопорпорация предложила Армении построить новую АЭС в формате международного консорциума. В ближайшие месяцы армянское правительство выберет партнеров для строительства и примет решение о техническом облике станции.
«‘’Росатом’’ уже передал армянской стороне официальное предложение по строительству блока ВВЭР-1000 (мощностью от 1000 МВт). Российская сторона готова реализовать этот проект в формате интегрированного международного консорциума, привлекая к строительству производителей из других стран (например, Франции, Кореи и Китая), если таково будет желание Еревана»,— сказал Алексей Лихачев в аэропорту Еревана после переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.
К 2036 году, по словам господина Лихачева, для покрытия дефицита электроэнергии с учетом ежегодного роста потребления потребуется именно такая мощность станции. К тому времени истечет срок эксплуатации действующей в Армении Мецаморской АЭС советских годов постройки. Ее модернизацией занимается «Росатом».
Никол Пашинян обсуждал замену армянской АЭС на модульные реакторы с коллегами из США, однако конкретных договоренностей стороны не достигли. Премьер также говорил о планах строительства новой станции, которая обсуждалась с Россией, США, Францией, Южной Кореей, Китаем.
Предложение «Росатома» означает для Еревана выбор между блоком мощностью около 1 ГВт и технологией малых модульных реакторов: в марте 2026 года армянские власти заявляли, что изучают предложения международных партнеров именно по малым модульным реакторам. В пользу ВВЭР российского дизайна говорит опыт Армении с такими энергоблоками, но сам по себе он не снимает вопроса о соответствии станции возможностям энергосистемы.
В 2021 году указывалось, что Армении не нужна станция мощнее 1 ГВт из-за ограничения по мощности энергосистемы; уменьшение мощности блока при этом обычно повышает удельную стоимость строительства. Для российского проекта отдельно отмечался риск доставки корпуса реактора и оборудования: между Россией и Арменией нет морского и железнодорожного сообщения. Строительство нового блока также может привести к росту цен на электроэнергию, поэтому при выборе технологии и партнеров важны не только параметры реактора, но и логистика проекта и его влияние на тарифы.