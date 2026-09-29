«Росатом» предложил Армении построить новую АЭС с участием других стран

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкопорпорация предложила Армении построить новую АЭС в формате международного консорциума. В ближайшие месяцы армянское правительство выберет партнеров для строительства и примет решение о техническом облике станции.

«‘’Росатом’’ уже передал армянской стороне официальное предложение по строительству блока ВВЭР-1000 (мощностью от 1000 МВт). Российская сторона готова реализовать этот проект в формате интегрированного международного консорциума, привлекая к строительству производителей из других стран (например, Франции, Кореи и Китая), если таково будет желание Еревана»,— сказал Алексей Лихачев в аэропорту Еревана после переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.

К 2036 году, по словам господина Лихачева, для покрытия дефицита электроэнергии с учетом ежегодного роста потребления потребуется именно такая мощность станции. К тому времени истечет срок эксплуатации действующей в Армении Мецаморской АЭС советских годов постройки. Ее модернизацией занимается «Росатом».

Никол Пашинян обсуждал замену армянской АЭС на модульные реакторы с коллегами из США, однако конкретных договоренностей стороны не достигли. Премьер также говорил о планах строительства новой станции, которая обсуждалась с Россией, США, Францией, Южной Кореей, Китаем.

Лусине Баласян