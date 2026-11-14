Атом готов делиться

Первый из четырех энергоблоков строящейся в Турции АЭС «Аккую» (4,8 ГВт) может выработать первую электроэнергию в январе-феврале 2027 года, сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев в рамках World Atomic Days. По его словам, «Росатом» находится на финишной прямой с точки зрения пусковых работ на станции, в ближайшее время ожидает разрешение на начало горячей обкатки. Это означает запуск работы реактора первого корпуса на всех параметрах, но пока за счет внешних источников энергии.