Атом готов делиться
Выработка электроэнергии на АЭС «Аккую» может начаться в январе-феврале
Первый энергоблок АЭС «Аккую» может начать поставки электроэнергии в январе-феврале, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. В ближайшее время на станции начнутся пусковые работы. Если они пройдут успешно, загрузка топлива в реактор начнется в январе. Одновременно вновь ведутся переговоры о продаже турецким инвесторам 49% доли в проекте.
Первый из четырех энергоблоков строящейся в Турции АЭС «Аккую» (4,8 ГВт) может выработать первую электроэнергию в январе-феврале 2027 года, сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев в рамках World Atomic Days. По его словам, «Росатом» находится на финишной прямой с точки зрения пусковых работ на станции, в ближайшее время ожидает разрешение на начало горячей обкатки. Это означает запуск работы реактора первого корпуса на всех параметрах, но пока за счет внешних источников энергии.
«Я надеюсь, что уже в январе начнется загрузка реального топлива в корпус реактора, а в январе-феврале Турция получит долгожданное атомное электричество»,— сказал господин Лихачев. Работа, по его словам, идет и над финансово-экономической моделью проекта. Межправительственное соглашение между Россией и Турцией предусматривает возможность продажи 49% в проекте.
Как пояснил Алексей Лихачев, это может быть турецкий инвестор или иностранный, но при условии, что турецкое правительство даст на это разрешение.
Сегодня, сообщил он, в Турции есть юридические лица, которые выразили такое желание, это обсуждали президенты двух стран. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вхождение турецких компаний и их интерес к этой работе сейчас обсуждается. Проект стоимостью $25 млрд полностью финансируется российской стороной, говорил он в октябре.
Пока переговоры идут в конфиденциальном формате, но господин Лихачев уверен, что в соответствии с этапами становления и работы первого блока будет принято решение и об изменении финансово-экономической модели, в первую очередь с точки зрения вхождения турецкого инвестора и завершения проекта совместно.
Впервые о желании «Росатома» продать долю в проекте стало известно в 2017 году, тогда был подписан term sheet с консорциумом турецких компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat, но стороны не нашли компромисс по финансовым вопросам. В 2019 году государственная энергокомпания EUAS претендовала на 10% в проекте, но сделка не состоялась.
Турция к 2050 году планирует нарастить мощность атомной генерации до 20 ГВт. «Росатом» ведет переговоры о том, чем может быть полезен в реализации этих планов, отметил Алексей Лихачев.