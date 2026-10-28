«Росатом» намерен довести до 200 число сотрудников на АЭС «Бушер» в Иране

«Бушер» — единственная действующая АЭС в Иране. Россия строит на станции четыре энергоблока, работы на третьем должны завершиться в этом году. До начала операции США и Израиля против Ирана на объекте было 639 сотрудников «Росатома», часть из них эвакуировали из-за военных действий. Российские сотрудники начали возвращаться на АЭС в августе.