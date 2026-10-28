«Росатом» намерен довести до 200 число сотрудников на АЭС «Бушер» в Иране
«Росатом» намерен в ноябре увеличить до 200 человек число строителей на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране. В начале 2027 года планируется выйти на проектные цифры, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Господин Лихачев рассказал, что президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсуждали тему возвращения российского персонала на «Бушер» на встрече 27 октября. «С иранской стороны была высказана высокая оценка темпов восстановления числа наших строителей»,— добавил глава «Росатома» на форуме «Россия — Африка» (цитата по «РИА Новости»).
«Бушер» — единственная действующая АЭС в Иране. Россия строит на станции четыре энергоблока, работы на третьем должны завершиться в этом году. До начала операции США и Израиля против Ирана на объекте было 639 сотрудников «Росатома», часть из них эвакуировали из-за военных действий. Российские сотрудники начали возвращаться на АЭС в августе.