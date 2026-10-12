Разведка зрит в ядро
СВР РФ обвинила Еврокомиссию в попытке выдавить «Росатом» из Венгрии
Генеральным проектировщиком и подрядчиком «Пакш-2» выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Речь идет о строительстве второй очереди АЭС «Пакш», которую планируется расширить на два блока. Венгрия уже более 40 лет получает около трети потребляемой электроэнергии от построенной СССР АЭС «Пакш» с четырьмя реакторами ВВЭР-440. «Пакш-2», как сказано на сайте «Росатома», призвана стать первой на территории Евросоюза АЭС с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. Парламент Венгрии одобрил строительство двух новых блоков АЭС «Пакш» в 2009 году. В январе 2014 года было подписано межправсоглашение, в декабре того же года — три базовых контракта о сооружении новой очереди станции. В ноябре 2025 года Ведомство по атомной энергии Венгрии выдало разрешения, позволяющие начать заливку первого бетона в фундамент энергоблока №5 АЭС «Пакш», а также возведение зданий ядерного острова. Заливка началась в феврале 2026 года. Эта операция ознаменовала переход объекта в статус «строящейся атомной электростанции» по стандартам Международного агентства по атомной энергии. Стоимость проекта оценивается в €12,5 млрд.