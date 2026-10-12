При этом в сообщении отдельно отмечается, что «рупором» направленной против «Росатома» информационной кампании является «подконтрольное Брюсселю издание Politico Europe». На протяжении последних месяцев это СМИ действительно неоднократно публиковало весьма негативные материалы о ходе строительства «Пакш-2». Так, в сентябре издание со ссылкой на полученные им непредназначенные для публикации документы, полученные «от представителя разведки», сообщило, что «Росатом» планирует достроить станцию не к 2032 году, как изначально планировалось, а к 2034-му. При этом в статье говорится, что этот проект был с самого начала «противоречивым», поскольку он реализуется Россией. В октябре Politico Europe со ссылкой на тот же источник сообщило, что «Росатом» планирует из-за проблем с коррупцией тайком разорвать контракт с одним из своих российских субподрядчиков, задействованных на «Пакш-2». По мнению автора статьи, все это «ставит под сомнение прозрачность, эффективность и стандарты безопасности проектов, реализуемых подконтрольной Кремлю компанией, которая строит важнейший объект энергетической инфраструктуры на территории Евросоюза».