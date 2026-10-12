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МирБорьба за власть

Разведка зрит в ядро

СВР РФ обвинила Еврокомиссию в попытке выдавить «Росатом» из Венгрии

12.10.2026, 20:25
Служба внешней разведки (СВР) РФ обвинила Еврокомиссию (ЕК) в развязывании информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии. В СВР заявили: председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен поставила перед своим аппаратом задачу заставить правительство Петера Мадьяра отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома. Ранее европейские СМИ со ссылкой на полученные ими от источников документы сообщали о задержках и иных проблемах при строительстве «Пакш-2». В «Росатоме» предупреждают, что более безопасной и более экономичной станции по стоимости электроэнергии в Венгрии никто построить не может.

Rosatom / Global Look Press

Пресс-бюро СВР РФ 12 октября выступило со специальным заявлением по ситуации вокруг «Пакш-2». В сообщении сказано, что, по имеющейся у службы информации, главным «заказчиком» развернутой в Европе «грязной информационной кампании» против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС в Венгрии является руководство Еврокомиссии, а именно — ее председатель Урсула фон дер Ляйен, поставившая перед своим аппаратом задачу заставить новое венгерское правительство отказаться от сотрудничества с Россией. В СВР РФ подчеркнули: «Венгерским властям придется делать сложный выбор — поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан».
При этом в сообщении отдельно отмечается, что «рупором» направленной против «Росатома» информационной кампании является «подконтрольное Брюсселю издание Politico Europe». На протяжении последних месяцев это СМИ действительно неоднократно публиковало весьма негативные материалы о ходе строительства «Пакш-2». Так, в сентябре издание со ссылкой на полученные им непредназначенные для публикации документы, полученные «от представителя разведки», сообщило, что «Росатом» планирует достроить станцию не к 2032 году, как изначально планировалось, а к 2034-му. При этом в статье говорится, что этот проект был с самого начала «противоречивым», поскольку он реализуется Россией. В октябре Politico Europe со ссылкой на тот же источник сообщило, что «Росатом» планирует из-за проблем с коррупцией тайком разорвать контракт с одним из своих российских субподрядчиков, задействованных на «Пакш-2». По мнению автора статьи, все это «ставит под сомнение прозрачность, эффективность и стандарты безопасности проектов, реализуемых подконтрольной Кремлю компанией, которая строит важнейший объект энергетической инфраструктуры на территории Евросоюза».

Генеральным проектировщиком и подрядчиком «Пакш-2» выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Речь идет о строительстве второй очереди АЭС «Пакш», которую планируется расширить на два блока. Венгрия уже более 40 лет получает около трети потребляемой электроэнергии от построенной СССР АЭС «Пакш» с четырьмя реакторами ВВЭР-440. «Пакш-2», как сказано на сайте «Росатома», призвана стать первой на территории Евросоюза АЭС с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. Парламент Венгрии одобрил строительство двух новых блоков АЭС «Пакш» в 2009 году. В январе 2014 года было подписано межправсоглашение, в декабре того же года — три базовых контракта о сооружении новой очереди станции. В ноябре 2025 года Ведомство по атомной энергии Венгрии выдало разрешения, позволяющие начать заливку первого бетона в фундамент энергоблока №5 АЭС «Пакш», а также возведение зданий ядерного острова. Заливка началась в феврале 2026 года. Эта операция ознаменовала переход объекта в статус «строящейся атомной электростанции» по стандартам Международного агентства по атомной энергии. Стоимость проекта оценивается в €12,5 млрд.

Вскоре после прихода к власти в мае правительство Петера Мадьяра заявило о проведении аудита договоренностей с «Росатомом» по АЭС «Пакш-2». Это был один из первых шагов нового премьера в рамках обещанной им «деорбанизации» — проверки и возможного пересмотра всех ключевых договоренностей, достигнутых при его предшественнике Викторе Орбане. В августе Петер Мадьяр дал понять, что власти недовольны промежуточными итогами аудита контракта с российской госкорпорацией, и не исключил, что Будапешт захочет сменить подрядчика. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев же после смены власти в Будапеште неоднократно подчеркивал, что компания настроена на продолжение работ по проекту и готова ответить на все вопросы.
Как ранее писал “Ъ”, в случае отказа от продолжения сотрудничества с «Росатомом» Венгрии придется вернуть России затраченные средства в размере около €1 млрд. Передача проекта западным или азиатским поставщикам также приведет к как минимум многолетней задержке реализации проекта в силу нового цикла проектирования, тендеров, поиска финансов и в целом грозила бы похоронить его.
В Будапеште дают понять, что могут полностью отказаться от строительства новой станции.
В середине сентября венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань заявил местным СМИ, что аудит будет завершен к концу года, и тогда правительство, по его словам, «примет решение, нужна ли Венгрии эта АЭС в энергетическом балансе или нет».
Алексей Лихачев же вновь подтвердил готовность госкорпорации к диалогу с властями Венгрии по «Пакш-2». «Мы понимаем, что правительство Венгрии сейчас переосмысливает этот проект, и еще раз хотим подчеркнуть, что готовы к диалогу в любом формате — на уровне экспертов, на уровне руководства правительства — и находимся здесь в режиме ожидания предложений по тому, как нужно эту работу построить»,— отметил он (цитата по ТАСС). При этом он подчеркнул, что с учетом уже проделанных «Росатомом» работ и с учетом практического опыта российской компании в сфере возведения АЭС «более безопасной и более экономичной станции по стоимости электроэнергии сейчас в Венгрии никто построить не сможет».
Евросоюз
Венгрия
Атомная энергетика
ТЭК

Авторы

  • Елена Черненко
    Елена Черненко
    спецкорреспондент