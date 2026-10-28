В «Росатоме» рассказали о ходе строительства АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет полным ходом. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев во время осмотра выставки, посвященной российским разработкам в социальной области и области экономики. На выставку прибыл президент России Владимир Путин и другие участники саммита «Россия — Африка»
«Сейчас идет полным ходом строительство пока единственной в Африке атомной электростанции, строящейся, я имею в виду, единственной, "Эль-Дабаа"»,— сказал господин Лихачев (цитата по «РИА Новости»). Владимир Путин добавил, что общая стоимость станции достигает $25 млрд, из которых $23,5 млрд — долгосрочные российские кредиты.
«Росатом» начал строить «Эль-Дабаа» в провинции Матрух в Египте в 2024 году. В состав АЭС войдут четыре энергоблока по 1,2 тыс. МВт каждый. Компания ожидает, что первый энергоблок подключат к сети в 2028 году. Завозить ядерное топливо на объект начнут в 2027 году.