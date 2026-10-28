В «Росатоме» рассказали о ходе строительства АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

«Росатом» начал строить «Эль-Дабаа» в провинции Матрух в Египте в 2024 году. В состав АЭС войдут четыре энергоблока по 1,2 тыс. МВт каждый. Компания ожидает, что первый энергоблок подключат к сети в 2028 году. Завозить ядерное топливо на объект начнут в 2027 году.