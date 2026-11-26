Запорожская АЭС перешла на электропитание от дизель-генераторов и находится в безопасном состоянии, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Когда в этом районе могут ввести режим тишины для ремонта снабжающих ЗАЭС линий «Ферросплавная» и «Днепровская» неизвестно.