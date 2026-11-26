Лихачев ответил на вопрос о ремонте ЛЭП для электроснабжения Запорожской АЭС
Запорожская АЭС перешла на электропитание от дизель-генераторов и находится в безопасном состоянии, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Когда в этом районе могут ввести режим тишины для ремонта снабжающих ЗАЭС линий «Ферросплавная» и «Днепровская» неизвестно.
«Пока нет понимания (по срокам проведения ремонта.— "Ъ")»,— сказал господин Лихачев журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе — остановила выработку электроэнергии 11 сентября 2022 года. Все реакторы находятся в режиме холодного останова. 25 ноября 2026-го ЗАЭС лишилась связи с последней действовавшей внешней ЛЭП — «Ферросплавной-1». На линии выявили неисправность. На станции говорили, что у них есть запасы топлива, а сотрудники следят за параметрами безопасности.