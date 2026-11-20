За безопасность при смене группы отвечали российские военные, Росгвардия и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области. По данным станции, подразделения действовали согласованно, что позволило оперативно провести ротацию в полном объеме. МАГАТЭ ведет наблюдение на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.