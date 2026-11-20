На Запорожской АЭС прошла очередная ротация экспертов МАГАТЭ
Четыре специалиста из 37-й группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали наблюдать за эксплуатационной безопасностью Запорожской АЭС. Как сообщил Telegram-канал станции, эксперты прибыли во время очередной ротации.
За безопасность при смене группы отвечали российские военные, Росгвардия и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области. По данным станции, подразделения действовали согласованно, что позволило оперативно провести ротацию в полном объеме. МАГАТЭ ведет наблюдение на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе — остановила выработку электроэнергии 11 сентября 2022 года. Все реакторы находятся в режиме холодного останова. С конца августа станцию питают резервные дизель-генераторы. Объект входит в состав «Росатома».