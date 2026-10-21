АЭС до небес
Как «Роскосмос» планирует доставить на Луну перспективную атомную станцию
У «Роскосмоса» уже есть инфраструктура и ракеты-носители для доставки на Луну будущей атомной электростанции. Об этом заявил 21 октября глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Создание самой мини-АЭС еще продолжается, но ее отправка на спутник Земли уже запланирована на 2033–2035 годы, а в качестве носителя называется еще не испытанная ракета «Ангара-А5М». По оценке эксперта, она вполне может подойти для этой миссии, однако для «прилунения» энергомодуля потребуется также создать или адаптировать отдельный посадочный аппарат.
На вопрос о готовности «Роскосмоса» к доставке АЭС на Луну Дмитрий Баканов ответил в интервью «Вестям». «Инфраструктура готова, носители соответствующие есть. Вопрос изготовления самого источника энергии — этим занимаемся совместно с "Росатомом" под научным руководством Михаила Валентиновича Ковальчука и Курчатовским институтом»,— сообщил глава госкорпорации. Конкретные типы ракет и степень их готовности к лунной миссии он не уточнил.
В апреле главный конструктор лунной программы НПО им. Лавочкина Павел Казмерчук говорил, что для развертывания АЭС предполагается использовать в 2033–2035 годах три запуска «Ангары-А5М» с разгонным блоком ДМ. В рамках первой миссии на Луну должны переправить сервисный луноход и специальное оборудование, вторая ракета доставит штатный луноход и зарядно-распределительную станцию, третья — саму установку.
«Ангара-А5М» — модернизированная версия тяжелой ракеты семейства «Ангара», разработку которой ведет Центр им. Хруничева. Для базовой «Ангары-А5» заявлена грузоподъемность до 24 тонн на низкую околоземную орбиту, для модернизированной — до 27 тонн. Первый пуск «Ангары-А5М» запланирован на 2027 год.
Работы по созданию лунной электростанции рассчитаны до 2036 года, а госконтракт с НПО им. Лавочкина «Роскосмос» заключил в декабре 2025-го. В январе 2026-го гендиректор предприятия Василий Марфин отмечал, что разработка АЭС связана «с большим количеством технических неопределенностей и недостаточной готовностью ряда технологий». По опубликованным в апреле данным, мощность будущей установки «Селена» должна составить около 5 кВт, масса — примерно 1,3 тонны. Опытный образец планируется создать к 2032 году.
Проректор по научной работе Московского авиационного института Андрей Иванов напоминает, что техническая документация на «Ангару-А5М» разработана, двигатели проходят испытания, но до начала штатных запусков предстоит завершить летную отработку и подтвердить надежность системы. В качестве альтернативы для лунной миссии можно рассматривать более тяжелую «Ангару-А5В» с водородной верхней ступенью, но этот вариант находится на более ранней стадии проработки.
Отдельная задача — создание посадочного аппарата. По мнению господина Иванова, при его разработке может быть использован опыт создания других лунных аппаратов, например семейства «Луна». Посадочная система для энергомодуля может отличаться от аппарата для будущей миссии «Луна-27» прежде всего размерами, поэтому для реализации «ядерного» проекта потребуется лишь адаптация под габариты груза. Зато уже отработанные принципы «мягкого прилунения» будут достаточны и для такого чувствительного модуля, как АЭС, добавляет эксперт.
«Селена» предназначена для энергоснабжения будущей Международной научной лунной станции. В мае 2025 года «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции. Российский вклад в проект позиционируется как уникальный именно благодаря ядерной энергетике: с ее помощью база сможет функционировать в течение лунной ночи (14 земных суток), когда температура падает до минус 173 градусов и солнечные панели неэффективны.