«Росатом» поставил первую партию топлива для второго реактора АЭС в Бангладеш
Госкорпорация «Росатом» поставила в Бангладеш первую партию ядерного топлива для второго энергоблока атомной электростанции «Руппур», строящейся по российскому проекту. Об этом сообщает пресс-служба топливной компании «ТВЭЛ» (входит в состав «Росатома»).
Согласно заявлению компании, в Бангладеш были доставлены тепловыделяющие сборки (ТВС), произведенные на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК, входит в контур «ТВЭЛ»). Топливо предназначено для стартовой загрузки второго реактора ВВЭР-1200.
Вместе с тем поставки топлива для первого реактора полностью выполнены. Точную дату их начала компания не уточняет, однако известно, что осенью специалисты «Росатома» погрузили топливо в реактор, тогда как 12 октября он уже был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Это означает, что эксплуатация энергоблока может начаться в скором времени.
АЭС «Руппур» — первая атомная электростанция в Бангладеш. Она расположена в 160 км от столицы Дакки и включает два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200, чья общая мощность составляет 2400 МВт. Специалисты «Росатома» приступили к строительству АЭС в 2018 году, стоимость проекта оценивалась в $13 млрд. Сборку реактора на первом энергоблоке завершили осенью 2024 года. Начало эксплуатации станции назначено на 2027 год. «ТВЭЛ» выступает единственным и бессменным поставщиком топлива на весь 60-летний жизненный цикл реакторов АЭС.