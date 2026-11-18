Объем грузоперевозок по Севморпути впервые превысил 40 млн тонн
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути впервые превысил планку в 40 млн т. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он рассчитывает, что до конца года будет установлен новый рекорд. Предыдущий максимум составлял 37 млн т.
«Мы не останавливаемся, работа в разгаре, очень надеемся, что рекорд будет еще более вдохновляющий по итогам года. Но для нас это такое важное событие, психологически такая серьезная планка»,— сказал Алексей Лихачев журналистам (цитата по ТАСС).
Северный морской путь — судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Его протяженность составляет около 5,6 тыс. км. В начале 2027 года Севморпуть перейдет на круглогодичный режим, рассчитывают в «Росатоме».