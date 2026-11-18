Объем грузоперевозок по Северному морскому пути впервые превысил планку в 40 млн т. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он рассчитывает, что до конца года будет установлен новый рекорд. Предыдущий максимум составлял 37 млн т.