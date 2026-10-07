Сергей Шишкарев планирует партнерство с инженерной компанией на шельфе Сахалина

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев, завершивший 7 октября сделку по продаже контрольного пакета группы «Росатому», рассказал в интервью “Ъ”, что планирует партнерство на базе принадлежащего ему Корсаковского морского торгового порта (КМТП) с инженерной компанией, работающей на шельфе Сахалина. Компанию он не назвал. По его словам, он ведет с партнерами переговоры об их вхождении в капитал Корсаковского порта. «На какой процент мы еще не договорились»,— уточнил он.

О покупке Корсаковского порта своей компанией «Логин Дело» господин Шишкарев рассказал “Ъ” в интервью в апреле 2024 года. По данным «Морцентр-ТЭК», грузооборот КМТП в 2025 году составил 1,29 млн тонн. Господин Шишкарев говорил, что к 2030 году планируется выйти минимум на 4 млн тонн.

Подробнее — в интервью Сергея Шишкарева «Ъ».

Наталья Скорлыгина