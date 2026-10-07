Сергей Шишкарев планирует партнерство с инженерной компанией на шельфе Сахалина
Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев, завершивший 7 октября сделку по продаже контрольного пакета группы «Росатому», рассказал в интервью “Ъ”, что планирует партнерство на базе принадлежащего ему Корсаковского морского торгового порта (КМТП) с инженерной компанией, работающей на шельфе Сахалина. Компанию он не назвал. По его словам, он ведет с партнерами переговоры об их вхождении в капитал Корсаковского порта. «На какой процент мы еще не договорились»,— уточнил он.
О покупке Корсаковского порта своей компанией «Логин Дело» господин Шишкарев рассказал “Ъ” в интервью в апреле 2024 года. По данным «Морцентр-ТЭК», грузооборот КМТП в 2025 году составил 1,29 млн тонн. Господин Шишкарев говорил, что к 2030 году планируется выйти минимум на 4 млн тонн.
Подробнее — в интервью Сергея Шишкарева «Ъ».
В заявленной модели Корсаковский порт должен выполнять роль логистической базы для нефтегазовых проектов Сахалина: через него планируется доставлять оборудование и сборные грузы, одновременно наращивая собственный грузооборот. Поэтому обсуждаемое участие инженерной компании связано не только с портовыми мощностями, но и с ее доступом к инфраструктуре, обслуживающей работы на шельфе.
Сам актив с 2024 года развивался через ООО «Логин Дело» — отдельную структуру Сергея Шишкарева для направлений, связанных с санкционными рисками, а также для проектов, которые из-за риска или окупаемости не согласовывались в рамках группы «Дело». Предполагалось, что после урегулирования рисков порт при необходимости может быть передан в группу «Дело», поэтому переговоры о доле означают настройку партнерства на уровне отдельного портового актива.