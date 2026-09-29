«Росатом» готов продлить работу армянской АЭС до 2046 года

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что корпорация готова организовать работу по продлению срока эксплуатации армянской АЭС до 2046 года, то есть на 10 лет дольше обговоренного срока. Однако, по его словам, важно учитывать экономическую целесообразность этого вопроса.

Как отметил Алексей Лихачев во время визита в Ереван, продление эксплуатации потребует серьезных вложений. «Мы их оцениваем на уровне сотен миллионов долларов, связанных с модернизацией систем безопасности, систем автоматики, с повторным отжигом корпуса реактора в целях обеспечения всех характеристик и с расширением и ремонтом мощностей для хранения отработавшего ядерного топлива»,— сказал глава «Росатома» журналистам. «Поэтому нужны будут серьезные капитальные затраты, которые в свою очередь увеличат стоимость электроэнергии на горизонте 2036–2046 годов. И возможен даже двукратный рост (цен на.—''Ъ'') электроэнергию, если сделать весь объем продления работ до 2046 года»,— подчеркнул он.

В Армении с советских времен действует Мецаморская АЭС. В 2021 году «Росатом» модернизировал второй энергоблок станции и по договоренности с правительством Армении продлил срок эксплуатации АЭС сначала до 2026-го, а затем – еще на 10 лет. Премьер-министр Никол Пашинян в феврале говорил, что срок могут продлить до 2046 года, а за это время построить новую станцию. Алексей Лихачев сегодня заявил, что речь может идти о международном консорциуме с участием России и других стран.

Лусине Баласян