«Росатом» закончит ремонт на Запорожской ТЭС до 23 октября
Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация рассчитывает завершить ремонт оборудования на Запорожской тепловой электростанции до 23 октября. На прошлой неделе он сообщал, что в районе ЗаТЭС введен режим тишины для проведения ремонтных работ.
«Мы надеемся, что до 23 октября мы закончим, — сказал господин Лихачев (цитата по "Интерфаксу"), — и еще укрепим таким образом энергетическую безопасность, а значит, и собственно безопасность самой (Запорожской атомной) станции».
В августе ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, когда ЛЭП Ферросплавная-1» (330 кВ) отключилась из-за повреждения на украинской стороне. В начале сентября энергоснабжение от «Ферросплавной-1» было восстановлено. Линия «Днепровская» (750 кВ) была отключена еще в марте из-за повреждения опор ЛЭП.