«Росатом» закончит ремонт на Запорожской ТЭС до 23 октября

В августе ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, когда ЛЭП Ферросплавная-1» (330 кВ) отключилась из-за повреждения на украинской стороне. В начале сентября энергоснабжение от «Ферросплавной-1» было восстановлено. Линия «Днепровская» (750 кВ) была отключена еще в марте из-за повреждения опор ЛЭП.