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28 июня, пятница
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Главные анонсы 28 июня
27/06
«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения
27/06
Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Санкт-Петербурге
01:28
Главный дизайнер Apple уходит в отставку
06:45
В Ираке задержали более 50 протестующих у посольства Бахрейна
06:25
Мэй призовет Путина привлечь виновных в отравлении Скрипалей к суду
06:15
СМИ: Россия выплатит Казахстану более $70 млн компенсации за грязную нефть
05:46
Путин призвал страны БРИКС перейти на расчеты в нацвалютах
05:36
США ввели санкции против двух чиновников из Венесуэлы
05:26
Турецкий военный погиб при обстреле в Идлибе
04:59
В работе App Store произошел сбой
04:48
«Яндекс» расширил совет директоров до 10 человек
04:24
Климкин заявил о предложении России освободить украинских моряков до суда
03:59
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
03:44
ИГ взяло ответственность за взрывы в Тунисе
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(обновлено: 28.06.2019)
Журнал Weekend. Рестораны. Критика
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«Котельная» и «Плюс 1»
Ресторанная критика с Дарьей Цивиной
Assunta Madre и Jis
Ресторанная критика с Дарьей Цивиной
Magura Asian Bar и Regent by Rico
Ресторанная критика с Дарьей Цивиной
«КрабыКутабы» и Lesnoy
Ресторанная критика с Дарьей Цивиной
Рыбное премиальное
Дарья Цивина о ресторане «Сахалин» и Bigati Bar
Креветки на каждый день
Дарья Цивина о ресторанах Krevetka Seafood и «Chateau Руставели»
Любовь к трем авокадо
Дарья Цивина о ресторанах Avocado Queen и Modus
Превратности гастрономической локации
Дарья Цивина о Lucky Izakaya Bar и Humans Seafood Bar
Два в одном
Дарья Цивина о ресторане «ДНК» и гастробистро ХwhyN
Бары с двойным гастрономическим смыслом
Дарья Цивина о раклет-бар Borough и суcи-бар «Ой’си»
50 оттенков розового
Дарья Цивина о Pink Mama и Meet Сhell
Грехоедение
Дарья Цивина о «Nегодниkах» и Sinners & Beginners
Еда, согревающая душу
Дарья Цивина о кафе Officina и ресторане Fresh
Эксперимент со стандартами
Дарья Цивина о Pub no Pub и Casting Cafe
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в привычных для коммуниста ситуациях
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Как приводят в порядок свою внешность известные политики и бизнесмены
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Boeing негде парковать 737 MAX
Какой выход нашла корпорация и какие убытки она несет
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«Усадьба Jazz–2019»
Как прошел музыкальный фестиваль в Коломенском
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Как развивались события в Тбилиси 20-23 июня
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Выпускной-2019
Как прошли праздничные мероприятия в Москве
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АК в надежных руках
Кто из известных личностей держал в руках автомат Калашникова
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Аэрокосмический салон Ле-Бурже-2019
Новинки авиаотрасли представлены в Париже
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Документы из считавшегося уничтоженным архива времен ГУЛАГа
228-я статья УК в граммах и сроках: о чем она и как применяется на практике
Подкаст «ЪFM. Карьера»: С чего начать бизнес в Китае?
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Как будет вести себя рубль
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Лауреат Нобелевской премии по экономике Жан Тироль о последствиях сохранения низких ставок
Ярослав Кузьминов рассказал “Ъ” о роли Высшей школы экономики в политике и образовании
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Как изменилась российская индустрия казино
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Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия