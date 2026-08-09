Четыре года назад рядом с Пушкинской площадью решили построить «гастрономический кластер в премиальном мультипространстве». Когда в 2022 году Архсовет Москвы утвердил эту концепцию, в городе был бум фудкортов. Потому что людям нравится получать яркую, профессионально приготовленную еду, минуя этап сервиса. Я знаю многих, кто терпеть не может общаться с официантами, не умеет быстро делать выбор по меню и вечно парится по поводу чаевых. На фудкорте же можно хоть час стоять с открытым ртом перед выведенными на стену меню с картинками, потом протянуть кассиру деньги и бежать занимать стол, не волнуясь, что обсчитали или не улыбнулись. И в итоге поесть не хуже, чем в ресторане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой

Но сейчас ситуация поменялась. Не все фудкорты одинаково успешны, многие стоят пустые. Упали доходы, ширится доставка, и супермаркеты освоили продажу привлекательной готовой еды в коробочках. Чтобы обеспечить интерес к новому гастропространству, придумали следующее. Тут будут четыре очень серьезных ресторана наверху, дорогая мебель и выставки картин на фудкорте внизу, при этом работать в корнерах пригласили только тех, кто больше нигде (или мало где) не представлен в городе. То есть на самом деле уникальное предложение. На верхние этажи, к примеру, готовится к переезду из Петербурга лучший маленький ресторан страны Birch, и это круто. Там обязательно захотят побывать все, но надо подождать зимы.

Внизу же уже сейчас многое открыто, можно осмотреться и понять, нравится или нет. Во-первых, тут много хлеба. Хорошая пекарня «Ухват», до которой не каждый готов ехать на Трехгорку, открыла здесь свой первый филиал.

В «Ухвате» надо брать круассаны с начинками, но самый хит — это фисташковый рогалик за 670 руб. и половинки разных буханок на пробу. Заигрывания с русско-советской ностальгией можно проигнорировать — калачи, плюшки и ватрушки у них неудачные. Гораздо лучше получился «Бородинский латте» за 540 руб.— вполне гармоничная смесь эспрессо, топленого молока, солода и кориандра.

Рядом предлагают отличный итальянский хлеб в фокаччерии Solo Noi. Там сэндвичи с итальянистыми колбасами и сырами. Это личный проект одного хорошего шефа — видно, что его ребята очень стараются.

Следующая остановка — филиал хлебного ресторана «Хлеб Да Винчи’к». По названию легко догадаться, что владельцы этого заведения приехали с юга, где такое любят придумывать. Хозяйка — Наталья Кононова, красивая, благополучная, по-настоящему увлеченная ремесленным изготовлением сыров и хлеба, в Краснодаре известна давно. И теперь осмотрительно расширяется: сначала открыла ресторанчик в Москве в Отрадном, теперь замахнулась на Тверской. Зайдите в ее корнер, не пожалеете. Там все немного чересчур эмоционально, но это настоящая бистрономия. Фондю «Горгонзола хлебная чаша» стоит 1450 руб.

За полезными салатами и зеленью надо заглянуть в вегетарианский Green point, где дивный авокадо ролл в рисовой бумаге стоит 550 руб. Или в Salatnica, где энергично предлагают самому набирать салаты-конструкторы в американской манере. Очень прогрессивно!

Если вам, как и мне, иногда бывает надо срочно и непременно съесть бургер, и такой, чтобы не зря и не пожалеть потом, то появились образцовые питерские от компании «Бюро» — их корнер на втором этаже.

Это профессионалы, может быть, даже фанатики, работают на мясе Primebeef и картофельных булках со своими соусами. Полная гармония. Цена чизбургера — 830 руб. Неплохо кормят и в индийском Saffron, где повара и владельцы индусы довольно высокого о себе мнения. Набор «Королевский тали мясной» они отдают за 2590 руб.

Еще одно хорошее начинание — известный московский подвальный бар Dry & Wet, открывший тут свой филиал. Наверное, дело пойдет, ведь не всегда хочется идти в бар вечером, да в подвал, да в тесноту. Можно иначе — пробегая мимо, заглянуть и выпить у больших, светлых окон. В общем, таких хором нам понастроили... Надо осваивать.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”