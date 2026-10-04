Жоли, брат Хуана

В новом жилом квартале Lucky есть несколько ресторанов, по поводу которых надо иметь собственное мнение всем, кто интересуется темой. Неделю назад я писала про испанский Juan, а теперь расскажу о французском Joli grand bistro все той же питерской группы Italy.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обозреватель “Ъ” Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой Обозреватель “Ъ” Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой

Ресторан и внешне хорош, и набит красивой публикой. Все женщины нарядные и только что из парикмахерской, причем это солидные по статусу женщины. Они пришли с подругами, с детьми, иногда даже притащили мужей. Есть и парочки категории «романтик». Я уже писала, что ездить в Lucky удобно: это на Пресне, недалеко от закрывшихся делосовских «Шинка» и «Бочки». Отработавший почти 30 лет «Шинок» особенно жалко. На моей памяти это был первый ресторан усиленной эстетизации. Сейчас-то по такому пути идут многие — если могут найти деньги на нарочитую декоративность ресторанного проекта. И Joli как раз такой пример: он действительно красиво сделан и выдерживает тематическую нагрузку — играем в легкую французскую жизнь.

На сайте написано: «Joli в переводе с французского — "прекрасный", a Grand Bistrot — ироничное переосмысление классического формата, где непринужденность бистро соединяется с элегантностью». Непринужденность и элегантность разместились на двух этажах, всего здесь около 90 мест. Люстра, посуда, скатерти, цветы действительно очаровательны. И хороший сервис, в доверительных тонах. Официант в рамках обсуждения меню немного говорил со мной по-французски. Кухня тоже вызывает симпатию. Видно, что работает шеф-повар, который как минимум изучал французскую гастрономию. Берет основные структурные элементы и делает на их основе свои этюды. Например, при заказе лукового супа (950 руб.) официант предупреждает: «Наш суп вас удивит, он сделан с добавлением соленой карамели». То есть говорят честно: повар знает, к какому вкусу надо этот суп привести, но не будет по завету великого Эскофье часами томить лук, чтобы вытащить из него нужную сладость,— а просто плеснет колдовства. Меня этот откровенный подход устраивает, да и суп тоже вполне. Только сыр сверху совсем плохой, не плавкий и без запаха. Не хватает, конечно, в этом супе грюйера для аромата.

Вот если химики научатся делать грюйерную эссенцию, то повара смогут капать ее на любую сырную корочку, как сейчас капают трюфельное масло на все пустые по вкусу грибы.

Почему такая мысль пришла мне именно здесь — может, навеяли кирпичные стены, оставшиеся от бывшего НИИ лакокрасочной промышленности.

Следы разумных кулинарных манипуляций были заметны и в хрустящих овощах с хумусом (750 руб.). Советую эту дамскую закуску: она прелестна, приходит в виде изящного букетика из морковок и редисок. И хумус-дип нежный, не чесночный. Овощи ради хруста явно замачивались в воде со льдом, как и надо делать, раз они не прямо с грядки. Но в моем случае их передержали лишних часа два, и стали морковки водянистыми. И хоть брызжут во рту, как мечталось, но не соком своим, а водой. Неприятно.

Лучше всего оказалась рыбная котлета из щуки и трески с картошкой и горошком (1690 руб.). Особенно благодаря картошке, сделанной как гратен, и простому классическому балансу вкусов: солоноватый у рыбы, сливочный у картошки, сладковатый у горошка.

Французский Joli не смог обойтись без обязательного московского набора: готовят здесь и семь сортов пасты, и дорогие бургеры (1850 руб.). Вот они пока не получаются, нет ни стандартного для таких дел мастерства, ни изюминки. Уха из сибаса с пирожком cо щукой (1250 руб.) — странное изобретение, и тоже никакая, жиденькая. Но красивая.

В чем можно быть уверенным — всякое блюдо здесь подается и выглядит на столе как на фото в кулинарном журнале.

Не удивлюсь, если весь свет специально отрегулирован в пользу фотогеничности. Вообще, в Москве каждый год выходит штук пять, а то и десять ресторанов такой же прокси-национальной тематики, такого же уровня дизайна и такой же компоновки. Joli от них мало чем отличается, только повышенной красивостью. Так что можно уверенно сказать: «Tres Joli».

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”