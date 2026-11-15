Я Ruski, я люблю самовар
Ресторанная критика с Еленой Ремчуковой
Русская кухня наступает. С одной стороны, естественным путем, поскольку она просто любимая и вкусная. С другой — в процесс ее популяризации вмешивается государство, действуя своими казенными методами. Минпромторг рассылает отелям инструкции об обязательной сервировке русских завтраков. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии выпускает ГОСТы на все, что мы едим. Не дают соскучиться.
При этом ясно, что ресторанам стандартизация не нужна. У них, наоборот, к успеху ведут яркий индивидуальный стиль и репутация. Например, в группе Vasilchuki уже десять лет работает дорогой ресторан Ruski — на 85-м этаже башни в «Москва-Сити». Кухней там стабильно руководит шеф-повар с дивной фамилией Волков-Медведев. Он признанный авторитет в русской кулинарии, вкусно готовит базу, добавляет локальные продукты, печет мини-пирожки. Но Ruski с чудо-печкой и водочной комнатой — это аттракцион для туристов и особых встреч. Ну кто из нас, захотев вдруг борща, поедет за ним в «Сити», прокатиться на верхотуру на дрожащем лифте? А водочную комнату мы себе и дома можем организовать в случае чего.
И вот в конце октября Васильчуки открыли новое место под названием «Ruski бистро». Обещали, что будет та же еда, но дешевле и на земле. На очень хорошей земле, на Мясницкой улице, в красивом доме. Ясно, что кормить станут проще, раз бистро, но уровень-то должен быть приличный. Так и написано на сайте: «...соединяют многолетний опыт Ruski и новые веяния русской кухни, сохраняя узнаваемость бренда и формируя современный облик российской гастрономии».
Я пошла, увидела действительно низкие цены. Попробовала половину меню — и в итоге очень огорчилась.
Ресторан небольшой, светлый, со скатертями, разрисован под гжель. Музыка в мой визит тоже была народная, женско-визгливая, громкая. Сервис сухой, но адекватный. Для оживляжа на видное место в зал вынесен небольшой шефский стол, где повар собирает красивые закуски: пинцетом раскладывает лук на селедку, украшает салаты. Наблюдать процесс интересно. Людей много, и видно, что все пришли на разведку. В этом квартале успех зависит от того, кому полюбится заведение — офисным сотрудникам с Лубянки или преподавателям и студентам Вышки. Сейчас присматриваются и те и те.
За каждым столом заказывают селедку (530 руб.) или бутерброды с балтийской килькой (590 руб.). Сама килька хорошая: и соленая, и жирная, и в меру кисленькая. Между нею и никудышным сухим темным хлебом проложен слой яичного салата, в который замешан «задумавшийся» репчатый лук — и он перебивает все хорошее в этом бутерброде. Оливье из печеных овощей стоит 570 руб., он тоже популярен. Овощи мелко нарезаны, много морковки, горошек нежный. Повара, чтобы отличиться, не стали класть мясо внутрь салата, а укрыли его сверху ветчиной. Положили много, прямо шапку сделали из тамбовского окорока. Товарищ ГОСТ их за это не похвалит. И я, увы, не похвалю. Ветчина вкусная, подача оригинальная, но есть такой салат неловко и странно, потому что любимое блюдо расфокусировалось.
Самая востребованная горячая закуска — соленые пончики. Предлагаются с крабом и томатом (1190 руб.) и с окороком (590 руб.). Звучит лучше, чем получается. Пончик прохладный, пахнет содой, утоплен в картофельном соусе, а сверху полит трюфельным. Ну и про борщ со смальцем и бородинским хлебом за 590 руб. приходится сказать, что он хорош только размером порции. Сварен на мясном бульоне, я уточнила, но абсолютно водянистый. И мясо в него точно добавили после. Так делать можно, но не жесткую же хрящеватую соломку из вареной говядины ожидаешь найти в ресторанном борще.
Еще я брала бефстроганов с грибами и картофельным пюре за 990 руб. И даже не стану искать новое слово про это пюре — оно водянистое. Более того, соус с мясом и обильно подмешанными солеными огурцами тоже водянистый. Конечно, все это есть можно. Но поражает столь низкий уровень притязательности. Таково главное впечатление от кухни нового «Ruski бистро».
Мне кажется, именно так готовила заливную рыбу Наденька из фильма «Ирония судьбы».
В конце обеда многие, кто пришел парами, заказали «самовар-сет» за 1490 руб. Получили самовар, заварку, варенье и на этажерке пончики, орешки со сгущенкой, шоколадный бисквит. Красиво, и можно еще долго сидеть. Уверена, что многие будут приходить сразу на этот чайный сет.
Сейчас русское чаепитие вводят во многих ресторанах, оно популярно, и есть все признаки, что скоро мы заткнем за пояс английский Five o’clock tea.
У них этажерка может и побогаче, зато нет такого самовара.