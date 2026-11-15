Я Ruski, я люблю самовар

За каждым столом заказывают селедку (530 руб.) или бутерброды с балтийской килькой (590 руб.). Сама килька хорошая: и соленая, и жирная, и в меру кисленькая. Между нею и никудышным сухим темным хлебом проложен слой яичного салата, в который замешан «задумавшийся» репчатый лук — и он перебивает все хорошее в этом бутерброде. Оливье из печеных овощей стоит 570 руб., он тоже популярен. Овощи мелко нарезаны, много морковки, горошек нежный. Повара, чтобы отличиться, не стали класть мясо внутрь салата, а укрыли его сверху ветчиной. Положили много, прямо шапку сделали из тамбовского окорока. Товарищ ГОСТ их за это не похвалит. И я, увы, не похвалю. Ветчина вкусная, подача оригинальная, но есть такой салат неловко и странно, потому что любимое блюдо расфокусировалось.