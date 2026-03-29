Трианголи, барлотти и прочие фриарелли

Елена Ремчукова

Елена Ремчукова

Несмотря ни на что, в Москве продолжают открываться шикарные рестораны. Японские, итальянские, мясные — пачками, один дороже другого. Иногда просто теряюсь в догадках: с чего вдруг и каков замысел? Но вот с новейшим итальянским Cavalieri, только что открывшимся на месте отработавшей 20 лет «Vанили», мне все ясно. Для города хорошо, чтобы в угловом доме в начале Остоженки, с лучшим видом на храм Христа Спасителя, всегда работал большой новиковский ресторан, а не пункт выдачи «Озона». Пусть хоть это не меняется.

Главная прелесть Cavalieri в том, что он оправдывает ожидания. Приходишь и видишь типично новиковский, штучный, продуманный и вписанный в реальность ресторан.

Во-первых, здесь все современно — даже снаружи. Если во времена расцвета «Vанили», в начале двухтысячных, в моде было демонстрационное потребление и люди хотели сидеть в огромных окнах на зависть прохожим, то сейчас окна занавесили и прикрыли маркизами. От этого дом первых пятилеток, весь первый этаж которого занимает Cavalieri, стал выглядеть теплее и наряднее. Внутри — весело, ярко, по-народному итальянисто. Расписные стены, кирпич, оливковые ветви, вентиляторы на потолке. Кухня открытая, но за стеклом. Сразу от входа видно, как повара работают, лепят равиоли. По устройству похоже на Bottega Siciliana.

Второе, что бросается в глаза,— очень молодежная команда на кухне и в зале. И на вид все умненькие. Выяснилось, что здешний шеф Кавальери, чьим именем назван ресторан,— американец итальянского происхождения и говорит пока только по-английски, поэтому ребят набирали со знанием языка.

В-третьих, меню отличается от всех остальных вариантов московской Италии: много оригинальных позиций, нет пиццы и цены вполне человеческие. Вернее, так: ценообразование не возмущает. Я заказала спагетти с креветками, лимоном, чесноком и петрушкой (1400 руб.) — и в моей тарелке этих крупных и нежных креветок было штук пятнадцать, не меньше. Да и блюдо целиком — абсолютно премиального качества и размера.

Блюда из меню ресторана Cavalieri

Блюда из меню ресторана Cavalieri

Про еду нужно понимать, что она хоть и итальянская, но американизированная. То есть не классика. В Америке очень любят улучшать итальянские рецепты, добавлять всего и побольше, чтобы блюда расцвели пышным цветом. В Cavalieri много соусов на сливочном масле, специй, редких продуктов, непонятных названий. Поскольку сейчас у нас идет новая волна фьюжен, это уместно.

Я уверена, что многие слова из меню даже опытным едокам придется гуглить или спрашивать у официанта.

Вот шикарное лакомство, горячая закуска суппли с томленым соусом на костном бульоне и песто из базилика (1100 руб.) — это жаренные во фритюре рисовые штучки типа аранчини, только из римской кухни, они мягче и тягучее. Или трианголи с морепродуктами, маслинами, томатами и базиликом — это вроде треугольных равиоли. Лазанья тоже непростая, а некая ротоло со свининой болоньезе, рикоттой и пармезаном (1050 руб.) — она оказалась в форме рулета, довольно легкая, видимо, из-за замены части бешамеля рикоттой. И как не взять колбасу из кабана на гриле с бобами барлотти и фриарелли (1650 руб.) — просто чтобы узнать, что за сорт бобов такой и какова из себя эта зелень фриарелли.

Хочется, чтобы ресторан не стал прогибаться под московские представления об эталонном итальянском вкусе. Чтобы сохранил это легкое подвижное меню и прыгучесть. Чтобы хостес и встреча не забронзовели и с приходом популярности не начали портить настроение. Спешите посмотреть на Cavalieri, пока он такой свежий.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”