Много шума из Inspiro

Новости последнее время такие ошеломительные, что хочется не отставать и для ресторанного обзора выбрать самый удивительный проект. И такой есть: он называется «Inspiro Neurobistro» и открылся совсем недавно. Это дорогой вегетарианский ресторан без алкоголя. На сайте у него написано: «Каждое блюдо и напиток здесь — это результат глубоких исследований в области нейрогастрономии и микробиома, проводимых совместно с ведущими учеными и профессорами разных дисциплин — от нутрициологии и эпигенетики до геронтологии — в рамках нашего научного совета». Обычно, когда я читаю подобную абракадабру, то уже не жду встречи с прекрасным. Вот и в Inspiro не обнаружилось гармонии, но нашлось о чем рассказать.

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой Елена Ремчукова

Ресторан маленький, красиво и дорого отделанный, работает с пяти вечера и сразу целиком заполнен. А я-то думала, что одна такая любопытная. Меню небольшое, и я вновь не могу не процитировать: «В основе концепции Inspiro Neurobistro лежит нейропитание — интегративное направление, изучающее влияние питания на работу мозга, когнитивные функции, эмоциональное состояние и общее здоровье человека. Мы используем инновационные техники ферментации в собственной лаборатории, а также создаем ремесленные изделия без сахара в пекарне и кондитерской». Ясно-понятно.

Очень дружелюбная встреча и сервис; охотно отвечают на вопросы, даже дают журнал с интервью авторов проекта.

Продукты приходят с Алтая, грибы — из Владимирской области, а лаборатория и заготовительный цех расположены на Волхонке, в пространстве под храмом Христа Спасителя. Неожиданно, но я догадываюсь почему: одним из сооснователей Inspiro назван Андриан Мельников — продюсер, галерист и коллекционер, основатель Центра искусств «Москва», и это как раз под храмом, довольно известное место. Картина начинает проясняться.

А вот и второй сооснователь — Артем Спиро. Называет себя «импакт-предпринимателем» — это, наверное, еще лучше, чем профессор. У него на сайте написано: «Создает стартапы будущего с потенциалом решить глобальные проблемы человечества через трансформацию культуры питания». Теперь все ясно. Постная еда, травы-дикоросы, грибы-ноотропы, ферментация и личная трансформация — это ресторан отечественных биохакеров. Немного Калифорнии в холодной Москве.

Повара в Inspiro собирают блюда на основе узнаваемых рецептов из радикально непривычных и неизвестных продуктов. Меню пестрит удивительными ингредиентами: лакто-крыжовник, темпе, ежовик, семечки натто, панир из конопли, кедровая сметана, льняной майонез, гребешок из эринги, кокосовое сало, грибная карамель, кодзи-перловка, конопляная моцарелла, растительный пармезан, мокамбо и черненый лимон. Вау-эффект работает мгновенно: такое не то что дома — ни в одном другом месте не попробуешь.

Чаще всего люди заказывают шашлык из темпе (это такой продукт из слипшихся в процессе ферментации соевых бобов) с кокосовым салом, листьями романо и соусом «Цезарь» — 950 руб. А еще пиццы, которых тут четыре вида: грибная, деревенская, кодзи-чоризо и «Маргарита» (по 1100 руб.).

Я попробовала и шашлык, и пиццу — не советую. К сожалению, многие блюда приходилось отодвигать как малосъедобные.

Замечу, что я редко ем мясо и рыбу, а сейчас вообще сижу на посту, так что вовсе не привередничаю. Просто в гастрономическом смысле все это невкусно.

Проблема в том, что на кухне Inspiro увлеклись шутейностью и имитациями. Вся уважаемая лабораторная работа по ферментации и созданию веган-соусов выливается в одно — сделать что-то похожее на мяско. И хотя мясо имитируют разнообразное — колбаски чоризо из морковки, телячий фарш из чечевицы, индейку из темпе для шашлыка, все это сваливается в одинаковый вкус, похожий на демигляс, да еще и сильно пересоленный.

Интерес вызывает гриб ежовик гребенчатый, его тут много в разных видах. Это модный суперфуд, про который известно, что он помогает мозгам, если принимать в капсулах, а также просто приятен на вкус. Я заказала тартар из этого ежовика, чтобы распробовать. Но нет, грибного вкуса не уловила, почувствовала только чеснок и горчицу. Следующий раз все-таки закажу стейк из ежовика за 1750 руб.— ну потому что ежовик меня интригует. Он лежит на витрине и весь такой белый, пушистый.

Каждый, кто сюда попадет, все равно закажет что-то из блюд-аттракционов типа веган-шашлыков, потому что это интересно. Но потом, советую, возьмите исконно вегетарианское.

Например, лепешку с паниром из конопли с тыквой, кедровой сметаной, травяным песто и ягодным соусом (950 руб.). Или хумус из темпе и капусту с огня — 850 руб. Это вполне гармоничные блюда.

А вот где амбиции авторов воплотились удачно, так это в безалкогольной барной карте. Во-первых, вас не подталкивают к заказу дорогих безалкогольных коктейлей, а сразу наливают бесплатную воду. Во-вторых, эти самые коктейли (750–850 руб.) изящные и радостные. В-третьих, в разделе «ферментация» есть интереснейшие редкие штуки. Я, например, впервые в жизни пила кефир на воде. Каково, а? В нем, кстати, уловила небольшой градус. Ну и загадала желание. Потому что, когда пробуешь что-то в первый раз, можно загадывать. И вот с этим делом в Inspiro хорошо: половина того, что вы съедите, наверняка будет у вас на тарелке впервые.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”