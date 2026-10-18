Не дракой единой

Хорошо, что еда не особо дорогая — и, в отличие от сервиса, звонкая, дружеская и увлекательная. Она итальянская, от заслуженного шефа Джакомо Ломбарди, который раньше много работал в Москве (в частности, с Новиковым открывал «Кантинетту Антинори»), потом уехал. Готовит он и правда здорово, но что еще важнее — понимает московские правила. Меню большое, с фиксацией на помидорах, как положено в новиковских ресторанах. Ведь наш человек ходит в ресторан поесть сладких помидоров. При этом все знают, где и почем их можно купить. Но дома самому нарезать и посыпать солью — неинтересно.