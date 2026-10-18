Не дракой единой
Замечательная бесплатная хлебная корзина. В ней суперхрустящие палочки гриссини, не оторваться. И фокачча с помидорами — щедрых два куска, которые вообще могут заменить отсутствующую в меню пиццу.
Вителло тоннато (1650 руб.) из нежного плотного мяса — но с излишне нейтральным тунцовым соусом. Необходимую бодрость блюду возвращают соленые каперсы трех видов, которые интересно вылавливать вилкой, пробовать и выявлять меж ними огромную вкусовую разницу.
Салаты яркие, продуманные, небольшие. Помидоры везде сладкие, как конфеты, ура. Спросом пользуется простое сочетание осьминога и картошки с черри (1900 руб.). Повар вообще уверенно совмещает народность и академический канон. Хорошо делает жареные артишоки с трюфелем (2500 руб.), уверенной рукой заправляет крудо и карпаччо.
В разделе паст и равиолей перебор позиций, поэтому есть и удачные, как равиоли с бурратой и томатами (1150 руб.), и совсем слабенькие — с телятиной и соусом из грибов (1750 руб.). У них внутри мясной фарш, вымешанный до состояния эмульсии, так что блюдо сваливается в беби-фуд.
Обнаружено мною и блюдо-шедевр. Выше всяких похвал горячая закуска баклажаны пармиджано — большая порция за 1150 руб. Очень тонкие, миллиметровые ломтики баклажана уложены мягкими слоями и промазаны соусами — томатным и песто. Сверху немного хорошо запеченного сыра и мини-листики базилика. Все вместе абсолютно не жирно, поедается вилкой как торт и оставляет теплую осеннюю сытость.